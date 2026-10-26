Jermaine Pennant, ex-jogador de Liverpool e Arsenal, sofreu um ataque violento de um cachorro durante um passeio no norte de Londres, que resultou em 4 mordidas em sua perna direita, exigindo mais de 50 pontos.

Segundo o jornal britânico "The Sun", o incidente ocorreu enquanto Pennant, de 43 anos, passeava com seu cachorro "King", da raça akita americano, quando se deparou com um cachorro da raça pastor-alemão.

O encontro rapidamente se transformou em um confronto violento, depois que o outro cachorro atacou o cão do ex-jogador, que interveio para protegê-lo, antes de se tornar ele próprio alvo do ataque.

Pennant descreveu o incidente como uma experiência aterrorizante, dizendo: "Foi realmente assustador. O outro cachorro atacou o King, então intervim para protegê-lo".

E acrescentou que percebeu em seguida que o cachorro o estava atacando pessoalmente, explicando que caiu no chão enquanto o animal segurava sua perna com a boca por pelo menos 5 segundos.

O ex-jogador destacou a intensidade da mordida, dizendo que sentiu uma pressão enorme, em referência à grande força a que foi submetido durante o ataque.

Seu cachorro intervém para protegê-lo

Pennant explicou que seu cachorro "King" interveio para defendê-lo, antes que os dois animais se enfrentassem com violência, afirmando que seu companheiro permaneceu ao seu lado até a chegada do socorro.

Os dois cachorros estavam soltos no momento do incidente, enquanto sua namorada Mimi Montgomery, com quem mantém um relacionamento há dois anos, providenciou seu transporte ao pronto-socorro por meio de um táxi usando o aplicativo "Uber".

Pennant foi atendido no hospital, onde os médicos trataram 4 lesões causadas pelas mordidas em sua perna direita, e permaneceu lá de sexta-feira até sábado, além de ter sido informado de que poderia precisar de uma cirurgia plástica por causa de um dos ferimentos de grandes dimensões.

Apesar da gravidade do que sofreu, Pennant decidiu não registrar uma ocorrência na polícia, dizendo: "É algo que pode acontecer. Estou bem, e o cachorro está bem. Está tudo em ordem".

A trajetória de Pennant na Premier League

Pennant disputou 231 partidas na Premier League ao longo de sua carreira profissional, sendo 12 jogos com a camisa do Arsenal e 55 jogos pelo Liverpool, além de suas passagens por Leeds United, Birmingham City, Portsmouth e Stoke City.

O jogador inglês encerrou sua carreira no futebol em 2018, depois de ter atuado por vários clubes de destaque do futebol inglês.

50 pontos e cirurgia plástica: ex-jogador do Liverpool sofre ataque aterrorizante de um cachorro!