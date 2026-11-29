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O confronto entre Arsenal e Manchester City, disputado no Emirates Stadium na noite deste domingo, pela 12ª rodada da Premier League, teve um lance polêmico: Jérémy Doku, estrela do time celeste, pediu a expulsão de Jurriën Timber, defensor dos donos da casa, alegando ter tido o cabelo puxado em uma dividida entre os dois.

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Aos 17 minutos, Doku foi ao chão reclamando da atitude do defensor do Arsenal e pediu ao árbitro que mostrasse o cartão vermelho ao adversário. A partida foi então interrompida para que o juiz ouvisse a comunicação com a cabine do árbitro de vídeo (VAR), que revisou o lance de diferentes ângulos.

Apesar das várias repetições do lance na TV, o árbitro se recusou a marcar falta de Timber ou a dar o cartão vermelho, e o jogo seguiu sob fortes protestos de Doku, que demonstrou irritação com a decisão da arbitragem e com a ausência de punição ao defensor do Arsenal.

O lance gerou polêmica no duelo, sobretudo porque o protesto do jogador do Manchester City se deveu à convicção de que o defensor do Arsenal segurou seu cabelo de propósito, enquanto o VAR não encontrou elementos suficientes para mudar a decisão do árbitro.

O confronto tem grande importância na briga pelo título da Premier League , já que o Arsenal entrou em campo na liderança da tabela, com 28 pontos, após somar nove vitórias, um empate e uma derrota nas primeiras 11 rodadas.

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Do outro lado, o Manchester City ocupa o terceiro lugar, com 22 pontos, empatado com o Brighton, segundo colocado, depois de conquistar sete vitórias, um empate e três derrotas.

Com isso, o Manchester City entra no confronto seis pontos atrás do Arsenal, o que faz de uma vitória no Emirates Stadium uma oportunidade importante para diminuir a diferença e reacender a disputa pela liderança.

Já o Arsenal busca aproveitar o fator casa e o apoio da torcida para reforçar sua posição no topo e ampliar a vantagem sobre um de seus principais rivais na corrida pelo título, em um duelo de grande peso para os dois times à medida que a temporada se aproxima de fases mais decisivas.