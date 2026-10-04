O empate positivo por 1 a 1 prevaleceu no confronto entre Irlanda e a entidade sionista, disputado na noite de domingo na Sérvia, pela Liga das Nações da UEFA, depois que a seleção irlandesa não conseguiu manter sua vantagem, apesar da ótima atuação de seu atacante Troy Parrott, que seguiu balançando as redes pela terceira partida consecutiva.

Parrott abriu o placar para a Irlanda em uma cobrança de pênalti antes do fim do primeiro tempo, após Jimmy Dunne sofrer uma falta dentro da área, elevando a contagem do atacante da seleção irlandesa para 4 gols nos últimos 3 jogos internacionais. Entretanto, Dor Peretz, capitão da seleção da entidade sionista, igualou o marcador no segundo tempo, após acompanhar uma sobra de uma finalização de Oscar Gloukh que havia desviado em Liam Scales, mandando-a para o fundo das redes de curta distância.

A partida, disputada de portões fechados no estádio TSC Arena, na Sérvia, teve chances para ambos os lados decidirem o resultado, com o reserva irlandês Chiedozie Ogbene desperdiçando uma oportunidade perigosa após o goleiro Asaf Tzur defender sua finalização com categoria, enquanto a seleção sionista acertou a trave e o travessão em duas ocasiões.

Com esse resultado, a seleção irlandesa permaneceu na terceira posição do grupo, a três pontos de distância da líder Áustria, depois que esta empatou com Kosovo mais cedo no mesmo dia.

O confronto encerrou uma janela internacional marcada por controvérsias, após o aumento dos apelos na Irlanda para que a seleção se retirasse de suas duas partidas contra a entidade sionista, em razão da guerra em Gaza. A campanha "Parem o Jogo" organizou protestos antes e durante o confronto contra a Áustria em Dublin, mas a Federação Irlandesa de Futebol decidiu disputar as duas partidas, que foram realizadas em estádios neutros.

Os jogadores da Irlanda repetiram sua postura de protesto, recusando-se a cumprimentar os jogadores da entidade sionista e baixando a cabeça durante a execução de seu hino nacional, além de usarem braçadeiras pretas em luto por todas as vítimas que morreram na guerra, enquanto os jogadores da entidade sionista usaram braçadeiras pretas em memória dos mortos nos ataques de 7 de outubro de 2023.