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Al Ahly FC v Inter Miami CF: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

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بvídeo: A temporada dele acabou? El Shenawy ameaça receber uma punição severa após agredir o árbitro

Ceramica Cleopatra x Al Ahly
Ceramica Cleopatra
Al Ahly
Premier League
M. El Shenawy
Egito

مuito emocionante no final do jogo entre o Al Ahly e o Ceramica

Mohamed El Shenawy, capitão do Al Ahly, tornou-se ameaçado por uma punição severa que pode chegar até à sua suspensão até o fim da atual temporada da Premier League egípcia, após um incidente lamentável na noite de ontem, terça-feira, ao final da partida contra o Ceramica Cleopatra.

O Al Ahly abriu seus jogos no grupo de definição do campeão do campeonato com um empate decepcionante com o Ceramica Cleopatra por 1 a 1, elevando seu saldo para 41 pontos, a 5 pontos do líder Zamalek.

Mas a partida foi marcada por grande polêmica de arbitragem, depois que o árbitro Mahmoud Wafa se recusou a marcar um pênalti para o Al Ahly nos acréscimos do segundo tempo.

Yassin Marei, jogador do Al Ahly, cruzou a bola para dentro da área, e ela tocou na mão de Ahmed Hany, jogador do Ceramica Cleopatra, mas Wafa não marcou o pênalti, apesar de ter revisado o lance com o árbitro do VAR.

Após o apito final, um grupo de jogadores do Al Ahly se dirigiu a Wafa para protestar contra sua decisão polêmica, segundo vídeos que se espalharam nas plataformas de redes sociais.

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De acordo com um desses vídeos, o árbitro mostrou um cartão vermelho para El Shenawy por protesto, o que acendeu a ira do goleiro do Al Ahly, que não participou da partida.

El Shenawy agrediu Wafa, mas os seguranças e Walid Salah El Din, diretor de futebol, impediram as tentativas do goleiro de entrar em confronto com o árbitro.

O que diz o regulamento?

Segundo o regulamento de punições, aprovado pela Liga de Clubes Profissionais no início da atual temporada, El Shenawy está ameaçado de suspensão de 4 a 6 partidas, além de multas financeiras.

De acordo com o texto do quarto item do regulamento, “agredir árbitros com empurrão ou puxão (uso das mãos sem violência ou socos) implica suspensão de 4 a 6 partidas, com multa financeira de 50 a 100 mil libras egípcias”.

Restam ao Al Ahly 5 partidas na atual temporada do campeonato, pois jogará contra Smouha, Pyramids, Zamalek, ENPPI e Al Masry, respectivamente, dentro do grupo de definição do campeão.

Isso significa que El-Shenawy pode não voltar a participar com o Al Ahly nesta temporada, caso a punição de suspensão seja aplicada a ele.

Além da punição, o papel de El-Shenawy no Al Ahly diminuiu no período recente, e ele perdeu sua vaga de titular na formação da equipe vermelha, já que Mostafa Shobeir atualmente domina a posição de goleiro, tanto no Al Ahly quanto até na seleção do Egito.

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