O Eintracht Frankfurt parece concordar que precisará de um novo estádio no futuro. Os planos são gigantescos.
Segundo a Sport Bild, o Eintracht quer apresentar uma nova casa para uma possível candidatura a sediar a Copa do Mundo de 2038 ou 2042. A Postbank-Arena, amplamente reformada em 2005 para a última Copa do Mundo realizada na Alemanha até hoje, já mostra sinais da idade. Os torcedores tiveram uma primeira amostra disso na última rodada da Bundesliga.
Na vitória por 1 a 0 sobre o Hoffenheim, o sistema de som do estádio parou de funcionar. A falha criou um clima de arrepiar nas arquibancadas quando o hino do clube, "Im Herzen von Europa", foi cantado a cappella, mas irritou o presidente-executivo Axel Hellmann.
"Quem se pergunta se precisamos tratar da construção de um novo estádio ou se este não é o momento errado teve uma amostra do que significa um estádio entrar em sua terceira década", disse ele durante a partida. A declaração encontrou apoio do presidente do conselho fiscal e do clube, Mathias Beck.
Eintracht Frankfurt pode superar o BVB e a "Muralha Amarela"?
"Concordamos que o futuro do futebol, mas também do clube e, portanto, de todo o Eintracht, dependerá da questão do estádio", disse Beck à Sport Bild. "Se não tratarmos disso hoje, talvez percamos o momento certo para iniciar com antecedência as mudanças necessárias."
Por isso, segundo a Sport Bild, o Eintracht já teria encomendado um estudo de viabilidade ao escritório de arquitetura "AS+P Albert Speer + Partner GmbH". O plano seria construir um novo estádio com capacidade para 75.000 a 80.000 espectadores, com destaque para o aumento do número de lugares para torcedores em pé, possivelmente até um recorde. A arquibancada da torcida da casa teria capacidade para até 25.000 torcedores em pé. Com isso, a "Muralha Amarela" do BVB perderia seu posto de maior arquibancada para torcedores em pé da Europa (24.500).
O início das obras dependeria da cidade e poderia ser complicado. Além do novo estádio, o local também receberia uma arena multiuso para eventos como shows e espetáculos, além de partidas de hóquei no gelo e basquete.