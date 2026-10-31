Danny Buijs se irritou bastante com o árbitro Joey Kooij na tarde de sábado, durante a partida do Fortuna Sittard fora de casa contra o Feyenoord. O técnico da equipe de Limburg ficou furioso aos 23 minutos com uma decisão do árbitro após uma forte colisão entre Rodrigo Guth e o atacante do Feyenoord Nacho Ferri.

O lance aconteceu na metade do primeiro tempo, no De Kuip. Ferri recuava durante uma disputa pelo alto quando atingiu Guth, que perdeu o equilíbrio no ar e caiu com força no gramado.

A equipe médica do Fortuna Sittard correu imediatamente para atender o zagueiro brasileiro. Enquanto isso, Kooij decidiu que o jogo seria reiniciado com uma falta a favor do Feyenoord, para grande irritação de Buijs.

A decisão do árbitro revoltou o treinador. "Tudo é marcado a favor do Feyenoord!", gritou Buijs para o quarto árbitro, segundo foi possível ouvir na ESPN.

Enquanto isso, Guth era atendido pela equipe médica do Fortuna e, a princípio, parecia em condições de continuar na partida. O brasileiro de 25 anos voltou a campo, mas logo ficou claro que ainda sentia muito os efeitos da queda.

Alguns minutos depois, Guth voltou a cair, desta vez dentro da própria área. O zagueiro pareceu até cuspir um pouco de sangue, e então ficou claro que não poderia continuar na partida.

Buijs, por isso, precisou fazer sua primeira substituição antes de completar meia hora de jogo. Iván Márquez entrou aos 30 minutos no lugar de Guth, que foi obrigado a deixar o Fortuna em campo.

O Feyenoord foi a equipe mais perigosa no primeiro tempo e teve chances de abrir o placar com Anis Hadj Moussa, Luciano Valente e Gjivai Zechiël, entre outros. A equipe de Roterdã, porém, não aproveitou as oportunidades, e os dois times foram para o vestiário com o placar em 0 a 0.