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Bryan Mbeumo afirma que o Manchester United pode tirar pontos positivos reais da recente derrota para o Chelsea, apesar da frustrante queda de rendimento no segundo tempo em Stamford Bridge. O atacante elogiou a união do elenco e a postura mais ofensiva sob o comando de Michael Carrick, mesmo após a expulsão de Lisandro Martinez, que custou caro à equipe.

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United é derrotado em Stamford Bridge

O atacante Mbeumo, do United, expressou sua profunda decepção após a difícil derrota para o Chelsea em Stamford Bridge. O time visitante começou bem, criando boas chances com Amad Diallo e o próprio Mbeumo em um primeiro tempo no qual teve amplo domínio. No entanto, a partida escapou completamente do controle da equipe de Carrick pouco depois do intervalo.

Morgan Rogers abriu o placar aos 50 minutos, e Cole Palmer logo ampliou a vantagem do Chelsea em cobrança de pênalti. A penalidade decisiva foi marcada pouco depois de Martinez receber o segundo cartão amarelo por uma falta fora de tempo em Wesley Fofana. A expulsão deixou o time visitante diante de uma tarefa enorme.

Mbeumo elogia a mentalidade e a união do elenco

Apesar do resultado extremamente frustrante, Mbeumo fez questão de destacar a mentalidade positiva demonstrada pelos companheiros. Ele ressaltou que todo o elenco segue unido e totalmente focado em melhorar sua situação nas competições nacionais.

“Muita decepção hoje”, disse Mbeumo à MUTV. “Achei que fizemos uma partida consistente hoje, especialmente um bom primeiro tempo. E tudo estava bem: a mentalidade, a dedicação. Acho que a vitória vai chegar.

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“Sinto que todos estavam unidos. Mesmo quando alguém cometia um erro, estávamos lá por ele. Quando alguém fazia algo bom, todos estavam lá para tirar algo disso.”

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Ritmo no ataque apesar do resultado

O United vinha tendo muita dificuldade para criar chances claras nas últimas partidas, o que tornou a atuação no primeiro tempo uma mudança bem-vinda. Mbeumo observou que a equipe ofereceu perigo real no ataque antes de a expulsão mudar completamente a dinâmica da partida.

“Ainda confiamos em todos. Mesmo com um jogador a menos, tivemos algumas frustrações no fim”, explicou o atacante. “Mas acho que fizemos tudo como equipe hoje. Talvez hoje só tenhamos desperdiçado algumas chances. Poderíamos ter saído na frente logo no início da partida, mas esse é um ponto positivo que podemos tirar deste jogo.

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“A organização foi muito boa hoje, assim como a mentalidade, como eu disse. Criamos poucas chances nos últimos dois jogos, enquanto hoje tivemos boas oportunidades. Então ainda podemos levar coisas positivas para os próximos dias.”

De olho nos próximos compromissos decisivos

Carrick precisa agora reagrupar rapidamente o elenco principal diante de uma sequência de jogos intensa e fisicamente exigente. O United, porém, definitivamente terá de jogar sem Martinez após sua custosa expulsão.

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A equipe precisa reagir muito rápido para impedir que a pesada derrota comprometa de vez o embalo da temporada. O United agora volta sua atenção para dois jogos importantes, contra Roma e Aston Villa.