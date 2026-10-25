Michael Carrick, treinador do Manchester United, decidiu deixar o capitão do time, Bruno Fernandes, fora da escalação titular contra o Bournemouth, neste domingo, no estádio Old Trafford, pela oitava rodada da Premier League. A decisão veio dias após declarações do jogador português, nas quais criticou a abordagem tática da equipe.

Esta é a primeira vez que Carrick escala o Manchester United na Premier League sem Fernandes desde que assumiu o comando em janeiro passado. É também apenas a sexta vez na carreira do jogador na competição em que ele inicia uma partida no banco de reservas, segundo a rede de estatísticas "Opta".

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Fernandes havia criticado a maneira de jogar da equipe após a derrota para o italiano Como por 4 a 1 na Liga dos Campeões da Europa, apontando que o Manchester United não pressionou os adversários homem a homem, preferindo recuar e esperar para recuperar a bola, o que deu ao rival mais espaço e confiança no jogo.

Os números refletem a importância de Fernandes no sistema ofensivo da equipe sob o comando de Carrick: foram 14 assistências e 96 chances criadas desde a primeira partida do treinador inglês em janeiro, tornando-o o maior fornecedor de assistências e criador de chances entre os jogadores das cinco grandes ligas europeias no mesmo período.

Carrick havia enfatizado, após a derrota para o Como, que a execução dos planos táticos exige que os jogadores corram e se movimentem nas duas direções, afirmando que a equipe não conseguirá obter vitórias se seus jogadores não cumprirem com isso.



