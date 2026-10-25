Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Michael Carrick Bruno Fernandes Manchester United ComoGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Bruno supera estrelas das grandes ligas e Carrick o coloca na cela de Old Trafford

Manchester United x Bournemouth
Manchester United
Bournemouth
Premier League
B. Fernandes
M. Carrick
England
Portugal

A exclusão do português veio após duras críticas feitas por ele ao estilo de jogo

Michael Carrick, treinador do Manchester United, decidiu deixar o capitão do time, Bruno Fernandes, fora da escalação titular contra o Bournemouth, neste domingo, no estádio Old Trafford, pela oitava rodada da Premier League. A decisão veio dias após declarações do jogador português, nas quais criticou a abordagem tática da equipe.

Esta é a primeira vez que Carrick escala o Manchester United na Premier League sem Fernandes desde que assumiu o comando em janeiro passado. É também apenas a sexta vez na carreira do jogador na competição em que ele inicia uma partida no banco de reservas, segundo a rede de estatísticas "Opta".

Leia também

Estrela do Barcelona: quem não enxerga a qualidade de Mbappé é cego

Piqué prevê o resultado do Clássico e lembra Mourinho de sua goleada histórica

Fernandes havia criticado a maneira de jogar da equipe após a derrota para o italiano Como por 4 a 1 na Liga dos Campeões da Europa, apontando que o Manchester United não pressionou os adversários homem a homem, preferindo recuar e esperar para recuperar a bola, o que deu ao rival mais espaço e confiança no jogo.

Os números refletem a importância de Fernandes no sistema ofensivo da equipe sob o comando de Carrick: foram 14 assistências e 96 chances criadas desde a primeira partida do treinador inglês em janeiro, tornando-o o maior fornecedor de assistências e criador de chances entre os jogadores das cinco grandes ligas europeias no mesmo período.

Carrick havia enfatizado, após a derrota para o Como, que a execução dos planos táticos exige que os jogadores corram e se movimentem nas duas direções, afirmando que a equipe não conseguirá obter vitórias se seus jogadores não cumprirem com isso.


GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google