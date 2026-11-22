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Bruno Fernandes entrou no último ano de contrato com o Manchester United, em meio a relatos de que recusou duas propostas de renovação, o que colocou em dúvida seu futuro na equipe.

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Bruno Fernandes confirmou que recebeu uma proposta de novo contrato do Manchester United, mas explicou que as negociações estão paradas no momento.

O jogador, de 32 anos, está perto de entrar nos últimos seis meses de seu atual contrato, depois de surgirem informações de que ele recusou duas propostas para permanecer em Old Trafford.

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No entanto, o futuro do capitão do Manchester United continua indefinido, diante do início ruim de temporada e da mudança no comando técnico.

Mauricio Pochettino assumiu o cargo no lugar de Michael Carrick, com quem Fernandes garantiu não ter tido nenhum desentendimento, apesar de ter sido tirado do time titular no mês passado.

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A chegada de Pochettino trouxe de volta à tona a questão do futuro do jogador português, já que o Manchester United pode ser obrigado a vendê-lo na janela de transferências de inverno caso queira evitar perdê-lo de graça no próximo verão.

Fernandes garantiu que não vai atrapalhar o clube caso a diretoria decida vendê-lo, mas rejeitou as alegações de que estaria exigindo um salário maior ou um contrato mais longo.

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"Não, não há negociações em andamento. Mas vi pessoas dizendo que pedi mais dinheiro ou mais anos de contrato", disse Fernandes à "Sky Sports".

O meia da seleção portuguesa continuou: "Se eu quisesse mais dinheiro, não estaria aqui. Eu tinha um destino para onde poderia ir e ganhar muito mais dinheiro do que recebo no Manchester United. E poderia estar num lugar mais quente do que Manchester".

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E prosseguiu: "Há dois verões, há três verões e no verão passado, sempre tive a oportunidade de sair, mas escolhi ficar aqui todas as vezes. O fato é que sempre mostrei o quanto me importo com o clube e o meu desejo de conquistar títulos com ele".

E acrescentou: "Sempre disse que, no momento em que o clube achar que chegou a hora de eu sair, eu vou sair. Não serei como alguns jogadores, e vi muitos deles durante o meu tempo no Manchester United. Eles ficam aqui só por ficar, esperam o fim dos contratos e depois veem o que acontece".

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Bruno completou: "No momento em que o clube me disser: 'Bruno, chegou a hora da despedida', serei o primeiro a sair pela porta. Sim, o clube me ofereceu um novo contrato, e acho que isso mostra, da parte deles, que querem que eu continue. E, como eu disse, não há negociações em andamento".

E concluiu: "Conversamos sobre o contrato no fim da temporada passada e continuamos conversando no início desta temporada, mas, diante da situação do time e do clube, deixei o assunto de lado, porque não acho que seja o momento certo, nem para mim nem para o clube, de falar em negociações. A prioridade agora é que o time volte a vencer".

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Fernandes afirmou que sua ambição continua sendo conquistar a Premier League e a Champions League com o Manchester United, mas admitiu que o objetivo atual é terminar a temporada entre os quatro primeiros colocados.

O jogador português também demonstrou entusiasmo por trabalhar sob o comando de Pochettino, que tentou contratá-lo quando era técnico do Tottenham, em 2019.

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Falando antes da partida deste domingo contra o Liverpool, pela Premier League, Fernandes acrescentou: "Ele (Pochettino) é uma pessoa que gosta de transmitir uma energia muito positiva dentro do grupo, é muito positivo, forte e exigente. Ele deixou claro logo de cara que não vai permitir que deixemos de entregar o que ele pede ao time e a cada jogador".

E seguiu: "Ele quer que o clube tenha muito sucesso e quer vencer os jogos, e isso fica muito claro pela forma como ele e sua comissão técnica falam e pelo desejo deles de que a gente melhore".