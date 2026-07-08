Bruno Guimarães pode já ter disputado sua última partida pelo Newcastle United. O jogador da seleção brasileira apresentou um pedido de transferência ao clube e deseja se transferir para o Arsenal, que demonstrou interesse concreto, segundo informa David Ornstein, em nome do The Athletic.

No final de junho, quando Guimarães ainda estava em plena Copa do Mundo, soube-se que o Arsenal estava muito interessado. O clube londrino apresentou imediatamente uma oferta no valor equivalente a 64 milhões de euros.

O Newcastle recusou a oferta, mas isso longe de ter encerrado o capítulo. Guimarães, cujo contrato vai até meados de 2028, já manifestou seu desejo de sair.

Isso soa como música para os ouvidos do Arsenal, que quer acelerar o processo e indicou ao Newcastle que está disposto a aumentar a oferta de 64 para mais de 70 milhões de euros.

Guimarães, de 28 anos, assinou em outubro de 2023 um novo contrato de cinco anos com o Newcastle. A cláusula de rescisão desse contrato, no valor de 117 milhões de euros, já expirou há dois anos.

Por enquanto, o Newcastle não quer nem pensar em venda. O clube já vendeu duas de suas estrelas nesta janela de transferências: Anthony Gordon (FC Barcelona) e Sandro Tonali (Tottenham Hotspur).

No entanto, resta saber até que ponto o Newcastle manterá sua posição. Na temporada passada, Alexander Isak forçou sua transferência para o Liverpool, entre outras coisas, ao simplesmente não comparecer aos treinos.

Guimarães foi transferido do Olympique de Lyon para o Newcastle em janeiro de 2022 por mais de 40 milhões de euros. Até o momento, o capitão disputou 195 partidas pelos Magpies, nas quais marcou 31 gols e deu 32 assistências.