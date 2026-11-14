Bruno Guimarães aponta Brasil em formação após derrota: "Precisa gerar casca"

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Volante compara experiência dos elencos e destaca diferença no número de jogadores que disputaram a última Copa do Mundo

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A derrota por 3 a 2 para o Japão, neste sábado, em Singapura, voltou a evidenciar os desafios da reformulação da seleção. Após a partida, Bruno Guimarães reconheceu que a equipe ainda está em processo de construção e destacou a diferença de experiência entre os dois elencos. Segundo o volante, os japoneses contavam com 16 jogadores que estiveram na última Copa do Mundo, enquanto o Brasil tinha apenas seis.

“Para ser sincero, a gente jogou esse jogo muito melhor que contra a Austrália. O resultado é ruim, obviamente, perder com essa camisa incomoda muito. Temos que frisar que somos uma seleção em formação. Japão tinha 16 jogadores da Copa do Mundo, a gente tinha seis. É um time novo, que vai oscilar muito ainda, precisa gerar casca. Um gol conturbado, foi falta no João, mas não vou entrar em arbitragem. Vou entrar em mérito do que a gente fez. Obviamente a gente não sai satisfeito, tem muita coisa para melhorar”, afirmou.

O resultado negativo foi definido nos minutos finais, quando o Japão marcou o terceiro gol após uma jogada em que os brasileiros reclamaram de falta em João Gomes. A decisão provocou forte reação no banco da seleção: Carlo Ancelotti e Raphinha entraram em campo para protestar e acabaram expulsos pelo árbitro.

A insatisfação com a arbitragem continuou após o apito final. Bruno Guimarães reconheceu que algumas decisões durante a partida causaram irritação entre os brasileiros, mas preferiu direcionar o discurso para o desempenho da equipe. Na avaliação do volante, o Brasil conseguiu crescer na segunda etapa e tinha condições de ao menos preservar o empate por 2 a 2.

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“Muito mais (irritados). Ele deixou o jogo rolar em momentos que não tinham nada a ver. Acho que algumas faltas para eles eram marcadas, para a gente não era marcada. Não fazia sentido o que ele estava fazendo. Mas, como eu falei, não quero falar de arbitragem, quero falar da gente. A gente se esforçou para conseguir o empate, não podíamos deixar escapar. Obviamente a gente queria ganhar, mas o 2 a 2 ali tinha que acabar desse jeito. A gente jogou na segunda parte melhor do que eles. Mas bola para frente e, como falei, é uma seleção em formação e a gente sai daqui desapontado hoje”, completou.

A seleção brasileira volta a campo na próxima terça-feira, às 7h (de Brasília), para enfrentar Singapura, novamente no Estádio Nacional de Singapura. No mesmo dia, às 10h10, o Japão encerra sua participação nesta Data Fifa diante do Paraguai.