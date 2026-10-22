Bruno Fernandes detona o técnico Michael Carrick: "Repugnante!"

Bruno Fernandes e Youri Tielemans deram entrevistas contundentes após a derrota chocante do Manchester United na noite de quarta-feira. O primeiro foi criticado imediatamente por Jamie Carragher.

O Manchester United teve uma atuação desastrosa na Liga dos Campeões na noite de quarta-feira. Na visita ao Como 1907, o clube foi goleado por 4 a 1.

Após a partida, Tielemans foi muito crítico em relação ao início de temporada de seu novo clube. "É tudo, sabe... É uma combinação de tudo. É uma questão tática, técnica, de empenho. Precisamos melhorar em tudo."

Fernandes dedicou mais tempo a uma análise no TNT Sports e criticou publicamente o técnico Michael Carrick. "A comissão técnica decidiu não pressionar individualmente, mas esperar e buscar a recuperação da bola. O problema é que, quando você dá esse espaço a equipes assim, acaba dando confiança a elas", começou Fernandes.

"Cabe ao treinador e à comissão técnica avaliar isso, não a mim. Às vezes, quando você está sob pressão, precisa ser mais corajoso, correr o risco de pressionar mais à frente e dificultar a vida do adversário. Como vimos contra o Como: o zagueiro deles chegou a me marcar no nosso próprio campo. Nós, como equipe, também precisamos fazer isso, mas não conseguimos", concluiu o capitão do clube.

Jamie Carragher criticou a entrevista de Fernandes na CBS Sports. "Isso é repugnante. Na temporada passada, ele foi o jogador do ano graças a Michael Carrick."

"Bruno é um grande jogador, mas sua atitude e a forma como lida com esse tipo de coisa simplesmente não estão certas. Ele só reage assim porque foi substituído. Ele se sente feito de bobo pelo treinador", afirmou o ex-jogador da seleção inglesa.