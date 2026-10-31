O português Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, apareceu emocionado, à beira das lágrimas, após a derrota de sua equipe para o Chelsea por dois a zero, no sábado, no estádio Stamford Bridge, em partida válida pela nona rodada da Premier League, em meio à continuidade da sequência de resultados negativos, que chegou a nove jogos consecutivos sem vitória em todas as competições.

Fernandes não conteve as emoções enquanto ia saudar a torcida do Manchester United nas arquibancadas do time visitante após o apito final, depois de sua equipe sofrer uma nova derrota que aprofundou a crise e manteve o futuro de seu treinador, Michael Carrick, em meio a questionamentos.

Dentro de campo, o Chelsea encerrou o primeiro tempo sem gols, antes de Morgan Rogers abrir o placar aos 50 minutos, após romper a defesa do Manchester United, e, em seguida, Cole Palmer ampliar para dois a zero aos 64 minutos, de pênalti, marcado após falta de Lisandro Martínez.

A derrota veio apenas 6 dias depois da queda do Manchester United por três a zero diante do Bournemouth, fazendo com que a equipe mantivesse seu declínio, após somar apenas 7 pontos em seus primeiros 9 jogos na Premier League.

Fernandes havia ficado no banco de reservas no confronto contra o Bournemouth, após criticar as escolhas táticas de seu treinador depois da pesada derrota para o Como por 4 a 1 na Liga dos Campeões da Europa, antes de retornar à escalação titular diante do Chelsea e disputar a partida inteira.

Após o jogo, Carrick tentou minimizar a conversa sobre as causas da crise, afirmando: "Não vou fazer um longo discurso para explicar a situação de hoje, pois isso não mudará nada. Temos que seguir em frente e vencer partidas de futebol, é simples assim".

Acrescentou que sua equipe poderia ter marcado um ou dois gols, e talvez três, durante o primeiro tempo, mas perdeu a concentração depois do intervalo, o que permitiu ao Chelsea controlar o andamento do jogo, apontando para a necessidade de aprender a lidar com as circunstâncias difíceis durante as partidas.

Sobre seu futuro, o treinador limitou-se a dizer que atualmente está focado em preparar os jogadores para o confronto contra a Roma, na terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, enfatizando a necessidade de voltar às vitórias.

Após o confronto com a Roma, o Manchester United se prepara para enfrentar o Aston Villa, no próximo domingo, em seu estádio, enquanto Carrick tentou se apegar aos aspectos positivos, apontando para a qualidade da atuação de sua equipe durante o primeiro tempo e pedindo aos jogadores que construíssem sobre o que apresentaram.