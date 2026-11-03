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Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Traduzido por

Bruno Fernandes após a virada sobre a Roma: Não precisávamos salvar o emprego de ninguém!

Manchester United x Roma
Manchester United
Roma
Liga dos Campeões
B. Fernandes
M. Carrick
England
Itália
Portugal

O astro português espera que a partida contra a Roma seja um ponto de virada na temporada do Manchester United

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Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, afirmou que a emocionante virada sobre a Roma, que levou os Red Devils ao triunfo pelo placar de 3 a 2, na noite de terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, não teve como objetivo salvar o cargo de ninguém dentro do clube, destacando que toda a equipe precisava dessa vitória para recuperar a confiança e superar o momento difícil.

O Manchester United entrou na partida contra a Roma, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, sem ter conquistado nenhuma vitória nos últimos 9 jogos em todas as competições, o que aumentou a pressão sobre o técnico dos Red Devils, Michael Carrick, que passou a estar ameaçado de ser demitido do cargo.

Fernandes disse, em declarações à rede "Amazon Prime" após a partida, quando questionado sobre o cargo de Carrick: "Não, nós não precisávamos salvar o emprego de ninguém. O clube precisava dessa vitória, e os jogadores precisavam dela. Era algo de que precisávamos como grupo de jogadores e comissão técnica".

E acrescentou, conforme noticiado pela rede "Sky Sports": "Fizemos grandes esforços para sair dessa situação. Foi difícil, as especulações na imprensa foram muitas e muitas mentiras se espalharam sobre diversos assuntos que aconteceram dentro do clube, mas as coisas entre mim e o treinador estavam claras, e nada do que foi divulgado aconteceu".

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07 de nov. de 2026

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O capitão do Manchester United abordou a decisão de ter ficado no banco de reservas na partida contra o Bournemouth, pela Premier League, explicando que o treinador tomou sua decisão com base em seu rendimento, e não por causa de desavenças entre eles, e disse: "O treinador decidiu me tirar do time titular porque eu não estava apresentando o nível exigido, e todos sentiram que aquilo era um castigo por causa do que eu disse (em referência às suas declarações após a partida contra o Como), e, se for esse o caso, foi uma decisão correta".

Fernandes ressaltou seu respeito pelas decisões da comissão técnica, afirmando: "O treinador é quem toma as decisões, e cabe a mim aceitá-las e seguir em frente com base nelas. Isso não muda a minha confiança no treinador, na comissão técnica ou em qualquer jogador deste clube".

E concluiu suas declarações dizendo: "Isso não muda o meu objetivo de vencer cada partida que tenho pela frente", expressando a esperança de que a vitória sobre a Roma represente um verdadeiro ponto de virada na temporada do Manchester United, e acrescentando: "Deve ser um ponto de virada".

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