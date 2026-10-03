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imago-sport-1078697558.jpgXinhua
Siep Engelen
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Brobbey e Van Dijk aparecem de repente no radar do mesmo gigante europeu

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B. Brobbey
V. van Dijk

A Juventus acompanhou de perto os desdobramentos da seleção holandesa nesta Data Fifa. A gigante italiana colocou tanto Virgil van Dijk quanto Brian Brobbey na lista de desejos, informa a La Gazzetta dello Sport

Na última quinta-feira, representantes da Juventus estiveram na Johan Cruijff ArenA, quando a Holanda enfrentou a Alemanha (1 a 1). Segundo relatos, para observar dois jogadores da seleção: Brobbey e Van Dijk. 

Brobbey causou boa impressão nos minutos iniciais, até deixar o campo lesionado aos 35 minutos. Van Dijk chegou a pensar que havia aberto o placar cedo com uma cabeçada, mas seu gol foi anulado. 

Ainda assim, a Juventus está muito otimista em relação à dupla, segundo a publicação. Van Dijk é visto como uma opção real para o próximo verão europeu, quando seu contrato com o Liverpool se encerra. Brobbey também seguirá sendo analisado nas próximas semanas. 

O atacante ainda tem contrato até 2029 com o Sunderland e custaria cerca de 40 milhões de euros. Segundo a La Gazzetta, porém, a Juventus mantém uma “excelente relação” com o estafe de Brobbey, o que torna uma transferência realista. 

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Ambos os jogadores parecem fazer parte de um plano maior da Juventus para dar novos impulsos de qualidade ao elenco. Há anos, o desempenho esportivo do clube é decepcionante. 

Enquanto isso, Teun Koopmeiners poderá procurar outro clube na próxima janela de transferências. O canhoto tem pouco futuro em Turim. No verão passado, a Juventus já queria se desfazer dele, mas na ocasião não surgiu uma solução adequada.

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