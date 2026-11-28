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O Brighton & Hove Albion tem Artem Stepanov entre seus principais alvos. Segundo a Sky Sports, o centroavante ucraniano do FC Utrecht também é cobiçado por outros clubes da Premier League.

Stepanov, de apenas 19 anos, vem se destacando no FC Utrecht ao longo do último ano. O clube voltou a contratá-lo por empréstimo junto ao Bayer Leverkusen no meio do ano.

Nas negociações, o FC Utrecht garantiu uma opção de compra. Segundo o BILD, o valor é de quatro milhões de euros.

O FC Utrecht poderia contratar Stepanov em definitivo por esse valor e depois vendê-lo ao Brighton com lucro. O clube usou a mesma fórmula na venda de Ryan Flamingo ao PSV.

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Segundo o Transfermarkt, o centroavante de 19 anos já vale dez milhões de euros. O técnico do Brighton, Fabian Hürzeler, é um grande admirador do atacante ucraniano e quer contratá-lo.

Stepanov começou muito bem a atual temporada da VriendenLoterij Eredivisie. Marcou cinco gols nos primeiros cinco jogos, antes de uma lesão no tornozelo interromper sua sequência.

A lesão o afastou por algumas semanas e também o impediu de fazer sua estreia pela seleção da Ucrânia.

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A Sky Sports não informa se o Brighton pretende avançar pela contratação já na janela de inverno ou esperar até a janela de verão.

Stepanov enfrentará o ADO Den Haag com o FC Utrecht na tarde de domingo. Mark Otten estará no banco como técnico interino.