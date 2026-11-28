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Braunschweig x VfL Wolfsburg: horário do jogo
O Braunschweig recebe o VfL Wolfsburg pela segunda divisão alemã. A partida será disputada no Eintracht Stadion, em Braunschweig, e coloca frente a frente duas equipes que vêm de momentos diferentes.
O Braunschweig chega ao jogo na 12ª posição. Na rodada passada, a equipe comandada por Lars Kornetka venceu o 1. FC Nürnberg por 2 a 1 fora de casa. Antes, havia empatado em 0 a 0 com o Energie Cottbus e perdido por 3 a 1 para o Arminia Bielefeld.
O Wolfsburg chega na quarta posição. A equipe de Tobias Strobl venceu o Holstein Kiel por 3 a 0 no último fim de semana e não sofreu gols em três das últimas cinco partidas.
Em casa, o Braunschweig quer encerrar a sequência de altos e baixos. O desempenho nas últimas semanas foi irregular, e a equipe precisa de consistência diante de um adversário da metade de cima da tabela.
Já o Wolfsburg somou pontos recentemente no campeonato, mas perdeu para o Hertha BSC em Berlim e para o SC Freiburg na Copa da Alemanha. Agora, fora de casa contra o Braunschweig, os visitantes querem confirmar sua solidez defensiva.
Confira a seguir como acompanhar o confronto e os dados disponíveis sobre a partida.
Resumo da semana: o que aconteceu com Braunschweig e VfL Wolfsburg?
O Braunschweig somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, em 21 de novembro, venceu o 1. FC Nürnberg por 2 a 1 fora de casa. Antes, empatou em 0 a 0 com o Energie Cottbus e perdeu por 3 a 1 para o Arminia Bielefeld. No fim de outubro, bateu o Hannover 96 por 2 a 0. Ao todo, marcou seis gols e sofreu oito, considerando também um amistoso contra o Paderborn (derrota por 4 a 1).
O Wolfsburg tem três vitórias e duas derrotas. Em 21 de novembro, venceu o Holstein Kiel por 3 a 0. Antes, havia derrotado o Osnabrück por 2 a 0. Depois da derrota por 2 a 1 para o Hertha BSC fora de casa, perdeu por 3 a 2 para o SC Freiburg na Copa da Alemanha. O saldo é de dez gols marcados e cinco sofridos, incluindo a vitória por 2 a 0 no amistoso contra o Union Berlin. A equipe não sofreu gols em três jogos.
Braunschweig x VfL Wolfsburg: escalações
Prováveis escalações de Eintracht Braunschweig x Wolfsburg
Técnico
- L. Kornetka
Braunschweig x VfL Wolfsburg: momento das equipes
Braunschweig x VfL Wolfsburg: histórico de confrontos diretos
Confrontos
Braunschweig x VfL Wolfsburg: tabelas
|#
|J
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|E
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|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|13
|12
|1
|0
|33
|9
|+24
|37
V
V
V
V
V
|2
|13
|7
|3
|3
|28
|18
|+10
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D
D
V
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|3
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|27
|15
|+12
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E
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|4
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|6
|4
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|29
|16
|+13
|22
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|5
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|3
|12
|12
|0
|22
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E
V
D
V
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|23
|24
|-1
|19
V
D
E
D
E
|7
|12
|5
|2
|5
|19
|18
|+1
|17
D
V
V
D
V
|8
|13
|5
|2
|6
|13
|15
|-2
|17
V
D
V
V
E
|9
|13
|3
|6
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|18
|-2
|15
D
V
D
D
E
|10
|13
|4
|3
|6
|19
|23
|-4
|15
V
E
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D
D
|11
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|4
|3
|5
|14
|19
|-5
|15
V
E
V
D
E
|12
|12
|4
|2
|6
|18
|19
|-1
|14
V
E
D
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D
|13
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|3
|3
|6
|14
|18
|-4
|12
E
D
D
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D
|14
|12
|3
|3
|6
|14
|21
|-7
|12
D
D
V
D
V
|15
|13
|3
|3
|7
|12
|24
|-12
|12
D
V
D
E
E
|16
|13
|3
|3
|7
|15
|28
|-13
|12
D
E
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D
|17
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|2
|5
|6
|14
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|-3
|11
V
D
D
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|18
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|2
|5
|5
|18
|24
|-6
|11
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E