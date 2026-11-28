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Braunschweig x VfL Wolfsburg: horário do jogo

2. Bundesliga - Rodada 13 29 de nov. de 2026 - 07:30 Eintracht Stadion

O Braunschweig recebe o VfL Wolfsburg pela segunda divisão alemã. A partida será disputada no Eintracht Stadion, em Braunschweig, e coloca frente a frente duas equipes que vêm de momentos diferentes.

O Braunschweig chega ao jogo na 12ª posição. Na rodada passada, a equipe comandada por Lars Kornetka venceu o 1. FC Nürnberg por 2 a 1 fora de casa. Antes, havia empatado em 0 a 0 com o Energie Cottbus e perdido por 3 a 1 para o Arminia Bielefeld.

O Wolfsburg chega na quarta posição. A equipe de Tobias Strobl venceu o Holstein Kiel por 3 a 0 no último fim de semana e não sofreu gols em três das últimas cinco partidas.

Em casa, o Braunschweig quer encerrar a sequência de altos e baixos. O desempenho nas últimas semanas foi irregular, e a equipe precisa de consistência diante de um adversário da metade de cima da tabela.

Já o Wolfsburg somou pontos recentemente no campeonato, mas perdeu para o Hertha BSC em Berlim e para o SC Freiburg na Copa da Alemanha. Agora, fora de casa contra o Braunschweig, os visitantes querem confirmar sua solidez defensiva.

Confira a seguir como acompanhar o confronto e os dados disponíveis sobre a partida.

Resumo da semana: o que aconteceu com Braunschweig e VfL Wolfsburg?

O Braunschweig somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, em 21 de novembro, venceu o 1. FC Nürnberg por 2 a 1 fora de casa. Antes, empatou em 0 a 0 com o Energie Cottbus e perdeu por 3 a 1 para o Arminia Bielefeld. No fim de outubro, bateu o Hannover 96 por 2 a 0. Ao todo, marcou seis gols e sofreu oito, considerando também um amistoso contra o Paderborn (derrota por 4 a 1).

O Wolfsburg tem três vitórias e duas derrotas. Em 21 de novembro, venceu o Holstein Kiel por 3 a 0. Antes, havia derrotado o Osnabrück por 2 a 0. Depois da derrota por 2 a 1 para o Hertha BSC fora de casa, perdeu por 3 a 2 para o SC Freiburg na Copa da Alemanha. O saldo é de dez gols marcados e cinco sofridos, incluindo a vitória por 2 a 0 no amistoso contra o Union Berlin. A equipe não sofreu gols em três jogos.

Braunschweig x VfL Wolfsburg: escalações

Braunschweig x VfL Wolfsburg: momento das equipes

Braunschweig x VfL Wolfsburg: histórico de confrontos diretos

Braunschweig x VfL Wolfsburg: tabelas