Brasiliense x Vila Nova: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa Verde

Partida acontece nesta quarta-feira (9), pela semifinal da Copa Verde; veja como acompanhar na internet

O Brasiliense recebe o Vila Nova nesta quarta-feira (9), às 20h (de Brasília), no Boca do Jacaré, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Verde. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no DAZN, serviço de streaming, na internet.

Disputando a competição desde a primeira fase, oitavas de final, o Brasiliense derrotou o Luverdense, por 1 a 0, e o Cuiabá, por 3 a 0, para chegar nessa fase da competição.

A equipe de Brasília mantém vivas suas esperanças de título após ser eliminada na disputa da segunda fase do Brasileirão da Série D. Além disso, o time tem em Hernane Brocador, também, esperança em gol para o duelo.

Do outro lado, o Vila Nova que, com o técnico Allan Aal, fez uma campanha de recuperação no Brasileirão da Série B para sair do último lugar ao 13º, quer abrir essa fase surpreendendo fora de casa. Para o duelo, o time terá o desfalque de Rafael Donato, lesionado.

Prováveis escalações

Escalação do provável BRASILIENSE: Edmar; Jonathan Bocão, Railon, Gustavo, Aloisio; Aldo, Gabriel, Zotte; Lucas, Tobinha e Hernane.

Escalação do provável VILA NOVA: Tony; Alex Silva, Alisson Cassiano, Anderson, Willian Formiga; Ralf, Arthur Rezende, Marlone; Dentinho, Kaio Nunes e Neto Pessoa.

Desfalques

Brasiliense

Sem desfalques confirmados.

Vila Nova

Rafael Donato, lesionado, está fora.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 9 de outubro de 2022

• Horário: 20h (de Brasília)

• Local: Serejão – Brasília, DF

• Arbitragem: DANIEL ALEJANDRO (árbitro), ALEX SANDRO e MARCIO DUARTE (assistentes), RAFEL MARTINS (quarto árbitro)