Brasil, mau golpe para Paquetà: lesão na coxa, Ancelotti fica sem ele para as oitavas de final

Substituído por Endrick no intervalo da partida entre o Brasil e o Japão, válida pelas oitavas de final e vencida por 2 a 1 pela equipe de Ancelotti, Lucas Paquetá voltou ao banco de reservas usando chinelos e mancando durante o segundo tempo. O meio-campista fez uma ressonância magnética em Nova York na terça-feira, que revelou uma lesão muscular na coxa, conforme informaram fontes à CBF.





A LESÃO – “Ele seguirá um protocolo de tratamento intensivo sob a supervisão da equipe médica da seleção brasileira, com o objetivo de se recuperar e retornar às competições o mais rápido possível”, afirma a Federação. O ex-jogador do Lyon não estará apto para as oitavas de final contra o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, que será disputado no domingo no estádio MetLife, em East Rutherford, nos arredores de Nova York. Depois de Raphinha, esta é a segunda lesão no bíceps femoral que a Seleção sofreu durante a competição.