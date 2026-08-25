Bram Nuytinck mal conseguiu acreditar, após a eliminação do NEC na fase preliminar da Champions League, no que havia acontecido antes da partida contra o FK Bodø/Glimt. Na entrada das equipes em campo, os noruegueses tocaram tranquilamente o hino da Europa League, enquanto os dois times ainda brigavam por uma vaga na Champions League.

O momento curioso gerou espanto imediato entre os telespectadores holandeses, e o comentarista da Ziggo Sport, Wytse van de Goot, também percebeu o erro na hora. Para o NEC, o hino da Champions League era justamente um dos elementos especiais da histórica campanha europeia, mas na Noruega o time de Nijmegen acabou ouvindo antecipadamente a música do torneio em que acabaria entrando.

Após a partida, Nuytinck foi confrontado pela Ziggo Sport sobre o curioso incidente. "Bizarro, né? O que foi aquilo de novo?", reagiu o defensor de 36 anos, cheio de incredulidade. "Também vi recentemente um vídeo em que, pelo que me parece, isso aconteceu com outro clube. Aí pensei: isso não é possível, né?"

Depois, Nuytinck não conseguiu tirar muito mais disso. "Isso é muito estranho, mas é o que é", afirmou o veterano.

O NEC viu seu sonho da Champions League desmoronar de vez na noite de terça-feira, na Noruega. Depois da derrota por 3 a 1 em De Goffert, a equipe do técnico Dick Schreuder perdeu o jogo de volta por 3 a 0, com isso o Bodø/Glimt se classificou para a fase de liga do torneio milionário e o NEC segue na Europa League.

O time de Nijmegen teve um início desastroso quando o goleiro Gonzalo Crettaz colocou a mão na bola fora da área e recebeu cartão vermelho direto do árbitro Michael Oliver. Nuytinck entrou em campo no segundo tempo e sabia que, naquele momento, pouco mais restava a fazer além de limitar os danos. "Com dez homens contra uma equipe tão bem organizada, é muito difícil ainda forçar alguma coisa com um placar desses."

Apesar da eliminação, o que mais prevalece para Nuytinck é o orgulho pelas atuações europeias do NEC. "Você joga com o NEC na fase preliminar da Champions League. Na rodada anterior, elimina o Olympiakos, o que para o NEC é gigantesco, claro. Tenho muito orgulho de ainda poder viver isso como jogador do NEC e como torcedor do clube."

Segundo o experiente defensor, por isso o NEC precisa seguir em frente de cabeça erguida rumo à Europa League. "Temos que, acima de tudo, ter orgulho do que alcançamos."