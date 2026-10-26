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O atacante do Liverpool Alexander Isak elogiou o companheiro de equipe Bradley Barcola após a vitória por 2 a 0 sobre o Brighton & Hove Albion pela Premier League. O sueco destacou a assistência brilhante de Barcola em uma atuação implacável nos contra-ataques em Anfield.

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Barcola e Isak se combinam, e Liverpool vence o Brighton

O Liverpool conquistou uma vitória convincente por 2 a 0 sobre o Brighton & Hove Albion em Anfield e chegou ao quarto triunfo consecutivo em todas as competições. Depois de um gol contra de Pascal Gross no início da partida, Bradley Barcola deu a assistência para Alexander Isak ampliar a vantagem dos donos da casa.

O resultado marcou a primeira vitória em casa do Liverpool na Premier League nesta temporada e levou a equipe de Andoni Iraola ao quarto lugar na tabela.

A criatividade de Barcola pela ponta foi decisiva, com o Liverpool encontrando espaços na defesa do Brighton ao longo do primeiro tempo.

Isak elogia a precisão de Barcola e sua atuação nos contra-ataques

Em entrevista à Sky Sports após a partida, Isak fez questão de dar crédito a Barcola pela jogada que resultou em sua finalização oportunista. “Tivemos muitas chances [no] primeiro tempo, quando recuperamos a bola e saímos no contra-ataque. Poderíamos ter marcado mais gols”, explicou Isak.

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“Bradley foi muito bem nisso e, para mim, bastou estar no lugar certo para concluir a jogada.”

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O gol de Isak concluiu uma sequência fluida de ataque comandada pelo jogador da seleção francesa.

Estratégia de alta intensidade tira o melhor do ataque

A abordagem tática de Iraola privilegiou a pressão alta e as transições rápidas, permitindo que Barcola e Isak explorassem os espaços atrás do meio-campo do Brighton. “O primeiro tempo mostrou exatamente o que queremos ser: intensidade, recuperação de bola e contra-ataques. Por isso, estou muito feliz, especialmente com o primeiro tempo”, acrescentou Isak.

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“Sem dúvida, demorou tempo demais [para conseguirmos uma vitória na Premier League em Anfield], e acho que esta foi uma ótima maneira de conquistá-la: contra uma equipe em boa fase.”

“E também pela maneira como fizemos isso, sem sofrer gols. Então, sim, estou muito feliz”, afirmou o atacante.

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Liverpool volta as atenções para o grande confronto com o Arsenal

O Liverpool agora ocupa o quarto lugar na tabela da Premier League, apenas um ponto atrás do Brighton, terceiro colocado.

Barcola e Isak tentarão manter a sintonia explosiva quando a equipe de Iraola receber o atual campeão Arsenal no próximo fim de semana.

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O Liverpool chega ao confronto buscando reduzir a diferença de seis pontos para o líder do campeonato.