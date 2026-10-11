Aaron Bouwman reagiu pela primeira vez à entrada de Ruben van Bommel, que fez com que o zagueiro do Ajax precisasse passar semanas em reabilitação. Bouwman voltou no sábado contra o NEC, que saiu com um ponto da visita à Johan Cruijff ArenA.
Bouwman entrou aos 72 minutos por decisão do técnico Míchel. "Estou feliz por poder estar de volta em campo", comemorou o zagueiro central do Ajax após a partida, em entrevista à ESPN.
Ainda com apenas 19 anos, Bouwman se lesionou no início de setembro após uma dura entrada de Van Bommel. O ponta do PSV escapou de um cartão vermelho, e houve muita comoção em torno do incidente no clássico, perdido pelo Ajax por 3 a 1.
Bouwman descreveu como foram as últimas cinco semanas para ele. "Eu vivi isso de forma normal. Só focar no meu retorno e me recuperar. Estou feliz por poder estar aqui de novo. Nas últimas semanas, estive trabalhando ativamente para voltar bem e forte."
O jovem jogador do Ajax atua sem dor, como ele faz questão de destacar. "Um pulmão machucado ao respirar foi o mais incômodo. Nunca tinha tido isso, então também foi algo novo. Agora consegui me recuperar bem. Não há mais nada de errado."
Bouwman já colocou uma pedra em cima do incidente com Van Bommel. "Agora deixei isso totalmente para trás e não sinto realmente necessidade de continuar falando sobre o assunto. Estou feliz por voltar a entrar em campo agora. Aconteceu, e é assim mesmo."