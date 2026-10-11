Aaron Bouwman reagiu pela primeira vez à entrada de Ruben van Bommel, que fez com que o zagueiro do Ajax precisasse passar semanas em reabilitação. Bouwman voltou no sábado contra o NEC, que saiu com um ponto da visita à Johan Cruijff ArenA.

Bouwman entrou aos 72 minutos por decisão do técnico Míchel. "Estou feliz por poder estar de volta em campo", comemorou o zagueiro central do Ajax após a partida, em entrevista à ESPN.

Ainda com apenas 19 anos, Bouwman se lesionou no início de setembro após uma dura entrada de Van Bommel. O ponta do PSV escapou de um cartão vermelho, e houve muita comoção em torno do incidente no clássico, perdido pelo Ajax por 3 a 1.

Bouwman descreveu como foram as últimas cinco semanas para ele. "Eu vivi isso de forma normal. Só focar no meu retorno e me recuperar. Estou feliz por poder estar aqui de novo. Nas últimas semanas, estive trabalhando ativamente para voltar bem e forte."

O jovem jogador do Ajax atua sem dor, como ele faz questão de destacar. "Um pulmão machucado ao respirar foi o mais incômodo. Nunca tinha tido isso, então também foi algo novo. Agora consegui me recuperar bem. Não há mais nada de errado."

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Bouwman já colocou uma pedra em cima do incidente com Van Bommel. "Agora deixei isso totalmente para trás e não sinto realmente necessidade de continuar falando sobre o assunto. Estou feliz por voltar a entrar em campo agora. Aconteceu, e é assim mesmo."