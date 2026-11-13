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Bournemouth e Nottingham Forest lideram a disputa entre clubes da Premier League pela contratação de Gabriel Bontempo, meio-campista do Santos de 21 anos considerado uma grande promessa, na janela de transferências de janeiro. Os dois clubes ingleses enfrentam forte concorrência do Newcastle United pelo brasileiro, que também foi alvo de uma sondagem do Bayern de Munique no verão.

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Clubes ingleses miram promessa brasileira

Segundo o TEAMtalk, a disputa por Bontempo ganha força à medida que equipes de recrutamento de clubes da primeira divisão inglesa preparam investidas no meio da temporada por um dos jovens talentos mais cobiçados da América do Sul. Capaz de atuar em várias funções no meio-campo e no ataque, o versátil meia evoluiu rapidamente no futebol nacional nos últimos meses. Seu progresso foi recompensado recentemente com uma convocação para a seleção principal na lista mais recente de Carlo Ancelotti para o Brasil.

Redes de observação impulsionam interesse na janela de inverno

A reportagem afirma que a renomada rede de observação do Nottingham Forest na América do Sul pressiona a direção do clube a estudar uma proposta formal pelo jovem antes da virada do ano. Os responsáveis pelo recrutamento no clube de East Midlands já construíram uma sólida reputação na identificação de talentos na região, após seu trabalho de observação ajudar a colocar Murillo, Jair Cunha e Igor Jesus no radar do clube.

Enquanto isso, o Bournemouth surgiu como forte concorrente após fazer suas próprias sondagens, enquanto avalia opções para o meio-campo caso Alex Scott deixe o clube. Depois de demonstrar sua disposição para contratar diretamente no mercado brasileiro ao acertar a chegada de Rayan em janeiro passado, a equipe do litoral sul inglês quer explorar outra negociação no país neste inverno.

Potências europeias entram na disputa

Em Tyneside, o diretor esportivo Ross Wilson e o recém-nomeado chefe de recrutamento Tomas Amaral também acompanham a situação de perto enquanto avaliam reforços de longo prazo. Ambos têm amplo conhecimento do mercado sul-americano, enquanto Brighton & Hove Albion e Brentford, também da primeira divisão inglesa, fizeram sondagens iniciais ao acompanhar jovens promessas no Brasil.

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Além da Premier League, pessoas a par da situação observam que clubes da Itália, Espanha e Alemanha acompanham a trajetória de Bontempo, depois que o Bayern de Munique perguntou sobre sua situação durante a janela de verão. O amplo interesse no continente evidencia a forte concorrência por sua contratação e garante que a direção do Santos enfrentará pressão crescente nos próximos meses.

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Contrato longo fortalece posição nas negociações

Apesar do interesse crescente de clubes do exterior, o Santos está em posição favorável para a janela de janeiro, já que Bontempo tem contrato com o clube até 2030. A equipe brasileira não pretende permitir que uma de suas maiores promessas saia por um valor baixo e exigirá uma quantia significativa antes de considerar qualquer proposta. Assim, Nottingham Forest, Bournemouth e seus concorrentes europeus terão negociações difíceis para concretizar uma transferência no inverno.