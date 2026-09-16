Khalid Boulahrouz acredita que o AZ poderia ter conseguido mais na estreia pela Liga Europa contra o Sunderland (derrota por 1 a 0). O time de Alkmaar teve chances mais do que suficientes, mas falhou em marcar. Mexx Meerdink foi um dos responsáveis por isso.

O atacante teve uma enorme chance de empatar para sua equipe dez minutos antes do fim da partida, mas demorou demais e chutou a bola na perna esticada de Robin Roefs. Para a frustração de Boulahrouz. “Nesse nível, pelo menos uma tem que entrar”, disse Boulahrouz no estúdio da Ziggo Sport sobre todas as chances do AZ.

“Essa chance do Meerdink. Foi simplesmente uma finalização muito fraca, rasteira. Se você for impiedoso, estufa a rede no alto do gol. Theo (Janssen, red.) disse com razão: você tem que virar um matador se quiser ser atacante. E ainda mais se ele quiser chegar à seleção holandesa. Então essas são justamente as chances em que você pode se diferenciar.”

“Ao adiar de novo, ao dar mais um toque, você faz com que já não fique tão bem posicionado. Por isso, já não consegue bater nela do jeito que quer. Isso aqui é simplesmente desperdiçar uma chance de cem por cento”, avalia um Boulahrouz irritado. “São coisas das quais ele precisa se livrar. No contexto do jogo inteiro, ele foi simplesmente displicente demais, não foi bem como referência… E as chances que teve, precisa aproveitar.”

O próprio Meerdink também acha que precisa melhorar. “Acho que em alguns momentos ainda perdi a bola com simplicidade demais, mas também tive alguns bons momentos. Meu ponto de evolução é que eu preciso continuar fazendo isso o tempo todo”, afirmou Meerdink, que concorda com os analistas no estúdio da Ziggo. “Aquela bola no fim eu tenho que mandar para dentro. Sem pensar e simplesmente com o peito do pé. Dentro da área, eu tenho que ser, me tornar, mortal.”

Embora o próprio Meerdink reconheça a culpa, Theo Janssen em seguida foi bastante crítico com a entrevista dele. “Interessante. Ele tem a sensação de que ainda fez uma partida bastante razoável. Está bem satisfeito. Eu o aconselharia a rever esse jogo com calma mais uma vez, porque se trata de alguns momentos em que você, como atacante, precisa ser mortal e precisa ser forte para dar um pouco de tranquilidade ao seu time. Esses poucos momentos não são suficientes, amigo”, disparou Janssen, duríssimo.

“Ele é um jogador muito interessante, é tecnicamente refinado, tem todas as condições para ser um bom jogador. Só que lhe falta essa fome. Você tem que fazer de tudo por isso. Ele precisa sempre dar tudo de si, e isso às vezes me falta um pouco nele. Ele tem tanto potencial, mas não tira tudo dele”, concluiu Janssen.