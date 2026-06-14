Bouadi comenta o interesse dos grandes clubes europeus em contratá-lo

Ayub Bouadi, meio-campista da seleção marroquina, e do clube francês Lille, em alvo cobiçado pelos grandes clubes da Europa, após seu desempenho excepcional na partida do Marrocos contra o Brasil (1 a 1) na primeira rodada da Copa do Mundo de 2026, onde o interesse dos clubes ingleses e europeus pelo jovem talento de 18 anos aumentou, em um momento em que se espera que ele se torne a próxima grande contratação do Lille.

Em declarações ao jornal britânico “The Athletic”, Bouadi expressou sua enorme satisfação com o interesse de alguns clubes, mas afirmou que seu foco atual está totalmente voltado para a Copa do Mundo, indicando que dará o seu melhor para alcançar os melhores resultados com a seleção marroquina antes de pensar em seu futuro.

Nos últimos meses, o nome do talentoso jogador foi associado a grandes clubes em toda a Europa, incluindo Paris Saint-Germain, Arsenal e Real Madrid, em um momento em que o Lille busca aproveitar o valor de mercado crescente do jogador após sua atuação marcante na Copa do Mundo.

Bouadi teve um desempenho excepcional na primeira partida do Marrocos contra o Brasil, demonstrando maturidade tática e grande habilidade técnica apesar de sua pouca idade (18 anos), o que o colocou no radar de treinadores e olheiros europeus, que o consideram um dos maiores talentos em ascensão no futebol mundial.