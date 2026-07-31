Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1079350398.jpgANP

Traduzido por

Bouaddi para o Manchester City? Presidente do Lille revela surpresa inesperada

Mercado da bola
Lille
Manchester City
Premier League
Campeonato Francês
A. Bouaddi
França
England
Marrocos

O que ele disse

Olivier Létang, presidente do clube francês Lille, abriu fogo contra os rumores que circulam sobre a proximidade da transferência do meio-campista marroquino Ayoub Bouaddi para o inglês Manchester City, negando categoricamente a existência de qualquer acordo iminente entre os dois clubes, mas ao mesmo tempo admitindo a dificuldade de recusar uma proposta excepcional que poderia alcançar níveis recordes.

Em uma coletiva de imprensa realizada na noite de sexta-feira para apresentar o novo zagueiro Tanguy Nianzou e anunciar a renovação do contrato de Nabil Bentaleb, Létang encerrou a polêmica em torno do futuro de seu jovem jogador, segundo o que noticiou o canal francês "RMC Sport".

Létang disse em tom decisivo: "A situação de Ayoub é exatamente como a descrevi anteriormente, nada mudou", antes de esclarecer: "Digo isso há semanas, não há nenhum clube interessado que tenha chegado a um acordo definitivo conosco, e é realmente surpreendente como se espalharam alguns rumores sobre uma negociação de troca com um clube que veste a cor azul-clara", em uma clara referência ao Manchester City.

E acrescentou o presidente do clube do norte: "Não, isso não é verdade de forma alguma! Há realmente interesse de clubes muito grandes, e como mencionei anteriormente, poucos são os que podem arcar com o custo de Ayoub no momento, mas não há quaisquer outros desdobramentos a registrar".

Propostas insuficientes

Amistosos de clubes
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Amistosos de clubes
OH Leuven crest
OH Leuven
OHL
Lille crest
Lille
LIL

Apesar de negar os rumores, Létang revelou que o clube recebeu propostas concretas de grandes clubes europeus pela contratação do atleta de 18 anos, mas afirmou que essas propostas não atingiram o nível das ambições do Lille. Ele disse com clareza: "Sim, foram apresentadas propostas concretas, mas elas não foram satisfatórias, porque Ayoub é um jogador extremamente importante para nós".

E frisou que "a única verdade hoje é que Bouaddi é um jogador do Lille em 100%", sorrindo ao afirmar o apego da equipe ao seu jovem astro, que pode participar com eles da Liga dos Campeões da Europa na próxima temporada sob o comando do novo técnico Davide Ancelotti.

Létang negou categoricamente qualquer conversa sobre a possibilidade de o jogador permanecer no Lille por empréstimo em caso de transferência, afirmando que qualquer negociação será uma transferência definitiva ou uma permanência total.

O patamar dos 100 milhões de euros

Em um raro momento de franqueza, o presidente do Lille não descartou a possibilidade de vender Bouaddi caso a proposta chegue a níveis excepcionais, apesar da relativa estabilidade financeira que o clube alcançou após superar a crise dos direitos de transmissão televisiva no Campeonato Francês e as dívidas deixadas pelo ex-presidente Gérard Lopez.

Létang disse, quando a imprensa o pressionou sobre o patamar dos 100 milhões de euros: "Precisamos ser realistas, e há números que seria um erro, primeiro, não prever e, segundo, não concretizar uma negociação assim quando surgirem". E acrescentou: "Em qualquer negociação de transferência, há 3 partes: os dois clubes e o jogador, e os desejos do jogador também são importantes".

E concluiu suas declarações dizendo: "Por isso, essas devem ser discussões sigilosas entre mim e Ayoub, e não há necessidade de falar sobre elas publicamente aqui".

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google