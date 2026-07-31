Bouaddi para o Manchester City? Presidente do Lille revela surpresa inesperada

Olivier Létang, presidente do clube francês Lille, abriu fogo contra os rumores que circulam sobre a proximidade da transferência do meio-campista marroquino Ayoub Bouaddi para o inglês Manchester City, negando categoricamente a existência de qualquer acordo iminente entre os dois clubes, mas ao mesmo tempo admitindo a dificuldade de recusar uma proposta excepcional que poderia alcançar níveis recordes.

Em uma coletiva de imprensa realizada na noite de sexta-feira para apresentar o novo zagueiro Tanguy Nianzou e anunciar a renovação do contrato de Nabil Bentaleb, Létang encerrou a polêmica em torno do futuro de seu jovem jogador, segundo o que noticiou o canal francês "RMC Sport".

Létang disse em tom decisivo: "A situação de Ayoub é exatamente como a descrevi anteriormente, nada mudou", antes de esclarecer: "Digo isso há semanas, não há nenhum clube interessado que tenha chegado a um acordo definitivo conosco, e é realmente surpreendente como se espalharam alguns rumores sobre uma negociação de troca com um clube que veste a cor azul-clara", em uma clara referência ao Manchester City.

E acrescentou o presidente do clube do norte: "Não, isso não é verdade de forma alguma! Há realmente interesse de clubes muito grandes, e como mencionei anteriormente, poucos são os que podem arcar com o custo de Ayoub no momento, mas não há quaisquer outros desdobramentos a registrar".

Propostas insuficientes

Apesar de negar os rumores, Létang revelou que o clube recebeu propostas concretas de grandes clubes europeus pela contratação do atleta de 18 anos, mas afirmou que essas propostas não atingiram o nível das ambições do Lille. Ele disse com clareza: "Sim, foram apresentadas propostas concretas, mas elas não foram satisfatórias, porque Ayoub é um jogador extremamente importante para nós".

E frisou que "a única verdade hoje é que Bouaddi é um jogador do Lille em 100%", sorrindo ao afirmar o apego da equipe ao seu jovem astro, que pode participar com eles da Liga dos Campeões da Europa na próxima temporada sob o comando do novo técnico Davide Ancelotti.

Létang negou categoricamente qualquer conversa sobre a possibilidade de o jogador permanecer no Lille por empréstimo em caso de transferência, afirmando que qualquer negociação será uma transferência definitiva ou uma permanência total.

O patamar dos 100 milhões de euros

Em um raro momento de franqueza, o presidente do Lille não descartou a possibilidade de vender Bouaddi caso a proposta chegue a níveis excepcionais, apesar da relativa estabilidade financeira que o clube alcançou após superar a crise dos direitos de transmissão televisiva no Campeonato Francês e as dívidas deixadas pelo ex-presidente Gérard Lopez.

Létang disse, quando a imprensa o pressionou sobre o patamar dos 100 milhões de euros: "Precisamos ser realistas, e há números que seria um erro, primeiro, não prever e, segundo, não concretizar uma negociação assim quando surgirem". E acrescentou: "Em qualquer negociação de transferência, há 3 partes: os dois clubes e o jogador, e os desejos do jogador também são importantes".

E concluiu suas declarações dizendo: "Por isso, essas devem ser discussões sigilosas entre mim e Ayoub, e não há necessidade de falar sobre elas publicamente aqui".