Enzo Maresca, treinador do Manchester City, está pressionando pela contratação de Enzo Fernández, estrela do Chelsea, após o acordo para a saída de Rodri rumo ao Barcelona.

Segundo o jornal "AS", Enzo continua na lista de alvos do Manchester City neste verão, a pedido pessoal de Maresca, apesar do interesse do clube inglês nos serviços do marroquino Ayoub Bouaddi, estrela do Lille.

Apesar do prazo final estabelecido pelo Chelsea, que já se encerrou, para a negociação da venda de seu jogador, as conversas sobre o negócio serão retomadas nos próximos dias.

O Manchester City dava prioridade, inicialmente, à venda de Rodri, que agora se tornou jogador do Barcelona, e de Tijjani Reijnders, que se transferiu para a Arábia Saudita, antes de agir com força no mercado de transferências.

Isso ocorreu apesar de o clube inglês ter apresentado, na semana passada, uma proposta verbal inicial, e não oficial, no valor de 120 milhões de euros, o equivalente a 115 milhões de libras esterlinas, exatamente o mesmo valor que o Chelsea pagou ao Benfica há cerca de quatro temporadas para contratar o jogador, mas os dirigentes do clube londrino ignoraram a oferta.

A posição declarada por parte do Chelsea era clara, de que "Enzo não está à venda".

Mas, a portas fechadas, a ideia de vender o jogador já estava em pauta, e a diretoria do clube chegou até a estudar a possibilidade de sua saída desde o fim da temporada passada.

O Manchester City vê em Enzo o substituto adequado para Rodri no novo projeto de Enzo Maresca.

Maresca conhece bem o jogador argentino, depois de terem trabalhado juntos por várias temporadas em Stamford Bridge, tendo sido, inclusive, o treinador que ajudou em seu desenvolvimento, a ponto de agora ter revelado um de seus principais pontos fortes: sua grande capacidade de marcar gols.

Os contatos entre as duas partes se mantiveram constantes desde o fim da temporada passada e, com o jogador argentino colocado à venda, Maresca fez questão de informá-lo de que as portas do Etihad Stadium estavam abertas para ele.

Maresca disse, após a derrota na final da Supercopa da Inglaterra: "Sabíamos, antes da partida, as coisas que precisávamos fazer. Sabemos o que devemos fazer. Estaremos ocupados nestes dias".

O Chelsea quer obter o maior proveito financeiro possível com a estrela argentina, cujo valor subiu após seu bom nível na Copa do Mundo.

Por isso, o valor para abrir mão de Enzo foi estimado em cerca de 140 milhões de euros, ou seja, 120 milhões de libras esterlinas, uma quantia que o Manchester City não deseja pagar, ao menos se puder evitá-la.

O City possui liquidez financeira suficiente para entrar com força na contratação de Enzo, especialmente se conseguir também concretizar a transferência de Savinho, já que se espera o surgimento de novidades sobre o negócio ao longo desta semana, enquanto o Chelsea não quer sair perdendo financeiramente nesta operação.

Já para o treinador Xabi Alonso, Enzo é um dos elementos sobre os quais deseja construir seu projeto, apesar de que ele não fechará a porta para sua venda, caso cheguem outros reforços.