A escalação do Arsenal trouxe uma surpresa: Declan Rice, astro do meio-campo do time londrino, ficou de fora e nem sequer está no banco de reservas.
Kai Havertz comanda o ataque do Arsenal, com o apoio do trio Martin Odegaard, Noni Madueke e Christos Tzolis, enquanto o goleiro David Raya começa jogando, apesar das dúvidas sobre sua participação após se lesionar na partida contra o Newcastle, na rodada passada.
O Arsenal foi escalado da seguinte forma:
Goleiro: Raya.
Defesa: Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori.
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Meio-campo: Guimarães, Merino, Odegaard.
Ataque: Madueke, Tzolis, Havertz.
Do outro lado, o jovem astro marroquino Ayyoub Bouaddi comanda o meio-campo do Manchester City no duelo do Emirates, depois de marcar seu primeiro gol pelo City na última partida, contra o Napoli, pela Champions League.
Erling Haaland lidera o ataque do Manchester City, com o apoio do trio Enzo Fernández, Iliman Ndiaye e Jérémy Doku.
O Manchester City, comandado pelo técnico Enzo Maresca, foi escalado da seguinte forma:
Goleiro: Donnarumma.
Defesa: Nunes, Khusanov, Guéhi, Gvardiol.
Meio-campo: Anderson, Bouaddi, Enzo Fernández.
Ataque: Doku, Ndiaye, Haaland.
O Arsenal lidera a tabela da Premier League com 28 pontos, 6 a mais que o Manchester City, terceiro colocado.
O Manchester City vive uma fase claramente ruim, sem conseguir vencer nas últimas 4 rodadas da Premier League.