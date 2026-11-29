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Mikel Arteta, técnico do Arsenal, anunciou a escalação do time para enfrentar o Manchester City no Emirates Stadium, na noite deste domingo, no encerramento da 12ª rodada da Premier League.

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A escalação do Arsenal trouxe uma surpresa: Declan Rice, astro do meio-campo do time londrino, ficou de fora e nem sequer está no banco de reservas.

Kai Havertz comanda o ataque do Arsenal, com o apoio do trio Martin Odegaard, Noni Madueke e Christos Tzolis, enquanto o goleiro David Raya começa jogando, apesar das dúvidas sobre sua participação após se lesionar na partida contra o Newcastle, na rodada passada.

O Arsenal foi escalado da seguinte forma:

Goleiro: Raya.

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Defesa: Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori.

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Meio-campo: Guimarães, Merino, Odegaard.

Ataque: Madueke, Tzolis, Havertz.

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Do outro lado, o jovem astro marroquino Ayyoub Bouaddi comanda o meio-campo do Manchester City no duelo do Emirates, depois de marcar seu primeiro gol pelo City na última partida, contra o Napoli, pela Champions League.

Erling Haaland lidera o ataque do Manchester City, com o apoio do trio Enzo Fernández, Iliman Ndiaye e Jérémy Doku.

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O Manchester City, comandado pelo técnico Enzo Maresca, foi escalado da seguinte forma:

Goleiro: Donnarumma.

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Defesa: Nunes, Khusanov, Guéhi, Gvardiol.

Meio-campo: Anderson, Bouaddi, Enzo Fernández.

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Ataque: Doku, Ndiaye, Haaland.

O Arsenal lidera a tabela da Premier League com 28 pontos, 6 a mais que o Manchester City, terceiro colocado.

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O Manchester City vive uma fase claramente ruim, sem conseguir vencer nas últimas 4 rodadas da Premier League.