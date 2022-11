Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da final do Campeonato Carioca feminino

Equipes fazem o primeiro duelo da decisão nesta terça-feira (1); veja como acompanhar na internet

Botafogo e Flamengo se enfrentam na tarde desta terça-feira (1), no estádio Caio Martins, as 15h (de Brasília), pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo na Botafogo TV, e na Fla TV, na internet.

O Fogão chega à grande decisão após passar pelo Fluminense. No jogo de ida, o Tricolor venceu por 2 a 0, mas na volta, o Alvinegro goleou por 4 a 0 e ficou com a vaga. Já o Mengão ganhou do vasco duas vezes por 3 a 0 na semifinal.

Prováveis escalações

Escalação do provável FLAMENGO: a confirmar.

Escalação do provável BOTAFOGO: a confirmar.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: terça-feira, 1 de novembro de 2022

• Horário: 15h (de Brasília)

• Local: estádio Caio Martins, Niterói - RJ