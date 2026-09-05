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Luis Felipe Gonçalves

Botafogo acerta com Hakim Ziyech, mas marroquino recua após dúvidas sobre gramados do Brasil

Mercado da bola
Botafogo
H. Ziyech

Negociação estava encaminhada com o campeão mundial pelo Chelsea, mas Ziyech recuou e pediu tempo para pensar

O Botafogo esteve muito perto de fechar a contratação de Hakim Ziyech, mas agora trabalha para convencer o ponta marroquino a manter o acordo e atuar no futebol brasileiro.

As partes chegaram a um acerto, e Ziyech tinha até passagens compradas para desembarcar no Brasil neste domingo. O jogador também chegou a gravar um vídeo de apresentação vestindo a camisa do Botafogo. A negociação, porém, esfriou depois que o atacante voltou atrás e pediu mais tempo para pensar.

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O principal ponto de preocupação envolve a qualidade dos gramados brasileiros. Segundo pessoas envolvidas nas conversas, o assunto ganhou força após Ziyech conversar com o compatriota Labyad, jogador do Corinthians. O contato entre os dois foi positivo, mas a questão dos campos entrou na pauta e fez o marroquino repensar a mudança para o Brasil.

Labyad, inclusive, sofreu no fim de julho uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco do joelho esquerdo.

Na tentativa de destravar a negociação, jogadores do próprio Botafogo também entraram em contato com Ziyech. Danilo Pereira, que atuou ao lado do ponta no Ajax, e Alex Telles conversaram com o marroquino e apresentaram uma visão positiva sobre a estrutura e os gramados encontrados no futebol brasileiro.

Apesar do recuo, o Botafogo ainda não considera a negociação encerrada. A janela de transferências fecha no dia 11 de setembro, e o clube segue em busca de um ponta para completar o elenco. Canhoto e experiente, Ziyech é tratado como uma oportunidade de mercado capaz de elevar o nível do grupo.

Agora, a missão do Botafogo é convencer o jogador a retomar o acordo e aceitar a transferência. Aos 33 anos, Ziyech chegaria ao Brasil após uma carreira marcada por passagens de destaque no futebol europeu e internacional.

Revelado pelo Heerenveen, o marroquino também defendeu o Twente antes de se consolidar no Ajax. Foi justamente pelo clube de Amsterdã que ganhou projeção mundial, especialmente na campanha que levou a equipe às semifinais da Champions League em 2018/19.

O desempenho chamou a atenção do Chelsea, que investiu 40 milhões de euros para contratá-lo. Na Inglaterra, Ziyech não conseguiu repetir os mesmos números da passagem pelo Ajax, mas fez parte do elenco campeão da Champions League em 2020/21 e conquistou também o Mundial de Clubes em 2021 - justamente em uma final contra o Palmeiras.

Pela seleção, viveu outro dos grandes momentos da carreira na Copa do Mundo de 2022, quando foi um dos destaques da histórica campanha do Marrocos, que terminou na quarta colocação.

Depois do Chelsea, Ziyech passou por Galatasaray e Al Duhail antes de seguir para o Wydad Casablanca. Na última temporada, soma nove gols e duas assistências em 16 partidas pelo clube marroquino.

O Botafogo, portanto, ainda vê chances de fechar o negócio. A negociação chegou longe, mas a mudança de planos de Ziyech transformou uma contratação que parecia encaminhada em uma corrida contra o tempo para convencer o marroquino a jogar no Brasil

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