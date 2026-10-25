Bosz teme pelo título! Técnico do PSV admite que o antigo rival Gio é um mestre da tática antes de confronto decisivo

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O técnico do PSV, Peter Bosz, admitiu que Giovanni van Bronckhorst, técnico do Feyenoord, lhe causou pesadelos nas disputas anteriores pelo título da Eredivisie. Bosz elogiou a marca tática de seu ex-companheiro de equipe antes do confronto decisivo pelo campeonato neste domingo.

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PSV busca reagir e reduzir a distância para o líder Feyenoord

O PSV entra no confronto de domingo entre os primeiros colocados da Eredivisie, no Philips Stadium, buscando reduzir para apenas um ponto a distância para o líder Feyenoord. A equipe de Eindhoven ganhou muita confiança após a vitória disciplinada por 1 a 0 sobre o FC Porto na Champions League.

No entanto, o técnico Peter Bosz ainda precisa lidar com uma extensa lista de lesionados, que inclui Jerdy Schouten, Alassane Pléa e Paul Wanner, além da suspensão do meio-campista Sven Mijnans.

Apesar dos problemas no elenco, Bosz segue otimista quanto à capacidade de superação de sua equipe.

Bosz elogia a influência tática de Van Bronckhorst no Feyenoord

Segundo o Telegraaf, ao comentar o excelente desempenho do Feyenoord fora de casa nesta temporada, Bosz destacou a influência direta do treinador adversário. “Sempre consegui perceber a mão de um técnico em uma equipe, porque é ele quem determina isso”, afirmou Bosz.

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“Também reconheço isso agora no Feyenoord. Os resultados deles fora de casa são impressionantes: venceram todas as partidas como visitantes até agora.”

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Bosz reconheceu que superar a bem preparada equipe de Van Bronckhorst exigirá uma atuação de alto nível de seus jogadores.

Técnico do PSV relembra disputa pelo título com Gio

Bosz se lembrou claramente de uma disputa anterior pelo título em que o esquema tático de Van Bronckhorst levou a melhor e lhe tirou a conquista da Eredivisie. “Giovanni van Bronckhorst dificultou muito as coisas para mim há dez anos, quando eu treinava o Ajax”, recordou Bosz.

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“Na disputa pelo título naquela época, tivemos de nos contentar com o segundo lugar, atrás do Feyenoord comandado por Gio.”

“O que ele está fazendo agora no Feyenoord é ótimo. Da última vez, ele terminou um ponto à minha frente. Espero que isso não aconteça de novo desta vez”, disse o técnico do PSV, sorrindo.

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Confronto entre gigantes da Eredivisie tem muito em jogo

Com o embalo das equipes e o prestígio do confronto em jogo, a partida de domingo promete ser uma aula de tática entre dois nomes de peso entre os treinadores holandeses.

Bosz contará com a mentalidade vencedora demonstrada por sua equipe na competição europeia para conter a busca incessante do Feyenoord pelo título.

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A bola rola no Philips Stadium, onde o PSV tentará defender seu território.