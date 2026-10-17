Peter Bosz perdeu a cabeça na tarde de sábado, durante a partida do PSV fora de casa contra o ADO Den Haag. Aos 51 minutos, o técnico da equipe de Eindhoven bateu boca à beira do campo com Jalen Hawkins.

A discussão foi provocada por um lance curioso pouco depois do intervalo. O goleiro do PSV, Matej Kovár, havia colocado a bola para fora de propósito para permitir que Kodai Sano recebesse atendimento por lesão.

O atendimento acabou não acontecendo e, na sequência, o ADO decidiu manter a posse da bola. A atitude irritou o PSV, e Bosz foi cobrar explicações de Hawkins, o camisa 17 da equipe da casa, que naquele momento estava perto da linha lateral.

A discussão ocorreu quando o PSV já enfrentava muitas dificuldades em Haia. A equipe de Bosz teve de disputar o segundo tempo com dez jogadores após a expulsão de Sven Mijnans.

Curiosamente, Mijnans havia aberto o placar no início da partida. Aos 21 minutos, o atacante finalizou com categoria após um excelente cruzamento de Guus Til, que, por sua vez, havia sido lançado por Mauro Júnior.

Pouco antes do intervalo, porém, tudo deu errado para o PSV. Primeiro, Til precisou deixar o campo lesionado. Depois, aos 43 minutos, Mijnans recebeu o segundo cartão amarelo por um carrinho muito atrasado dentro da área do ADO.

A equipe da casa percebeu a oportunidade após o intervalo e empatou aos 55 minutos. Um chute de Juho Kilo de cerca de 20 metros desviou no calcanhar de Mauro Júnior, sem dar chances a Kovář: 1 a 1. O PSV perdeu nos últimos instantes dos acréscimos, após uma cabeçada certeira do reserva Matej Sin: 2 a 1.