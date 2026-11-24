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Peter Bosz lamentou a dolorosa derrota do PSV por 5 a 1 na visita ao Real Madrid. O time de Eindhoven foi superior antes do intervalo, mas acabou completamente dominado pela potência espanhola no segundo tempo. Após a partida, Bosz destacou à Ziggo Sport, entre outros fatores, as três mudanças feitas pelo técnico do Real Madrid, José Mourinho, no intervalo.

Questionado sobre por quanto tempo a noite de terça-feira foi do PSV, Bosz deu uma resposta curta e direta: “46 minutos”. Em seguida, o técnico falou sobre a virada no Santiago Bernabéu.

“Antes de tudo, ele trocou três jogadores. Isso aconteceu, claro, porque fomos superiores no primeiro tempo. Estávamos vencendo por 1 a 0 e tivemos muitas chances, mas só aproveitamos uma.”

“O ritmo deles aumentou, mas, ao mesmo tempo, acho que deixamos de jogar bem”, continuou Bosz. “Não conseguimos pressionar no segundo tempo como fizemos no primeiro. Perdemos a bola sem necessidade muitas vezes, o que nos obrigava a correr atrás dela o tempo todo.”

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Bosz se mostrou especialmente surpreso com as perdas de bola de alguns de seus jogadores. “Acho que precisamos manter melhor a posse de bola. Justamente jogadores de quem não se espera isso perderam a bola sem necessidade.”

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Quando o entrevistador questionou se havia algo a fazer diante da qualidade individual do Real Madrid, Bosz foi claro. “Mostramos no primeiro tempo que, sim, é possível fazer algo contra eles.”

“O fato de o técnico ter precisado trocar três jogadores no intervalo para voltar ao jogo e talvez assumir o controle da partida diz alguma coisa. Nós controlamos o jogo no primeiro tempo. Pressionamos alto, e eles mandavam bolas para fora pela lateral.”

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Do banco, Bosz viu seu time enfrentar cada vez mais dificuldades após o intervalo, mas não conseguiu mudar o rumo da partida. “Foi difícil. Eu via que estávamos sendo dominados e que não conseguíamos mais segurar a bola, mas ficava pensando: o que ainda podemos fazer?”

Em seguida, perguntaram ao técnico se o PSV merece uma vaga na fase de playoffs da Champions League. “Poderemos dizer isso depois de mais três jogos. Hipóteses não nos ajudam muito. A realidade é que temos apenas quatro pontos.”

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Ainda assim, Bosz demonstrou confiança nas chances de o PSV seguir na Champions League após o inverno europeu. “Vamos torcer para que dê em alguma coisa”, disse o repórter Sam van Royen. “Vai acontecer, vai acontecer”, prometeu Bosz.

Quando Van Royen sugeriu que, para isso, o PSV precisaria vencer o Viking FK e o VfB Stuttgart, Bosz respondeu: “Para mim, tanto faz. Podemos até vencer o Atlético de Madrid, desde que consigamos esses pontos.”