Bosz alimenta especulações sobre uma possível nomeação como técnico da seleção holandesa

A reação de Peter Bosz em relação à busca por um novo técnico da seleção holandesa está gerando novas especulações. Enquanto o técnico do PSV havia negado categoricamente, anteriormente, que fosse um candidato para a seleção holandesa, ele deixou a porta notavelmente entreaberta neste sábado, após o amistoso contra o Royal Antwerp (1 a 1). Além disso, em uma entrevista à ESPN, Bosz começou a procurar visivelmente as palavras certas, enquanto reagiu com irritação à NOS quando as perguntas sobre a Seleção Holandesa continuaram a surgir.

Afinal, há menos de meio ano, a mensagem de Bosz era bem mais clara. Em 1º de fevereiro, o técnico renovou seu contrato com o PSV até meados de 2028, enviando assim um sinal forte sobre seu futuro. Na época, o PSV também enfatizou explicitamente que não havia nenhuma cláusula em seu contrato que permitisse a Bosz assumir o cargo de técnico da seleção holandesa antes do término do contrato.

A situação parece ter mudado agora. Após o desempenho decepcionante na Copa do Mundo, Ronald Koeman deixou o cargo de técnico da seleção e a KNVB está em busca de um sucessor. O nome de Bosz é citado com frequência nesse contexto e, justamente por isso, suas declarações recentes chamam ainda mais a atenção.

Em entrevista à ESPN no sábado, Bosz inicialmente reagiu com calma à discussão que surgiu. “Sim, bem, exatamente o que você disse. Isso é... Eu observo tudo isso de longe e acho tudo ótimo. Comecei aqui de novo com muito prazer e entendo que haja uma discussão, mas vou deixar isso para as pessoas que estão discutindo.”

Quando lhe foi dito que muitas pessoas gostariam de vê-lo como técnico da seleção, apesar de seu novo contrato, Bosz respondeu: “Não, bem, é sempre bom ouvir isso, mas nada além disso.” À pergunta direta se ainda existe a possibilidade de ele suceder Koeman, no entanto, não houve uma negação categórica. Bosz começou visivelmente a gaguejar e não conseguiu mais se expressar com clareza. “Sim, mas não posso responder a essa pergunta. Sobre Ronald Koeman também, você quer dizer? Essa, ehhh, não vou responder. Não.”

O repórter então perguntou por que ele não poderia responder à pergunta. Diante disso, Bosz se manteve evasivo. “Porque simplesmente não sei absolutamente nada sobre isso. Então, comecei aqui no PSV, quero me limitar ao PSV e, para mim, é isso.”

Também diante da NOS, Bosz evita dar um “não” categórico. À pergunta se, com isso, ele estaria fechando a porta para a Seleção Holandesa, ele responde: “Não, eu não disse isso. Não vou me envolver nessa discussão, isso não faz sentido algum. Não tenho nada a ver com isso, não venham com esse tipo de pergunta para mim.”

Quando a NOS pergunta, em seguida, se a KNVB já havia entrado em contato com ele, Bosz fica visivelmente irritado. “Não tenho vontade de responder a mais perguntas sobre a Seleção Holandesa; se continuarem, vou embora.”







