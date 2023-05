Boston Celtics x Miami Heat jogo 2, onde assistir ao vivo, que horas é e mais sobre a Final da Conferência Leste dos Playoffs 2023 da NBA

Times de Jayson Tatum e Jimmy Butler disputam segundo duelo da final leste nesta sexta (19); veja como acompanhar na TV e na internet

Jayson Tatum e Jimmy Butler se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), em partida válida pelo segundo encontro entre Boston Celtics e Miami Heat pela Final da Conferência Leste da NBA 2023. A partida terá transmissão ao vivo pela Band, na tv aberta, pelos canais TNT Sports e SporTV, na tv por assinatura, e nos streamings Amazon Prime Video e NBA League Pass.

As equipes se enfrentaram na casa do Celtics no primeiro encontro, mas foram justamente os mandantes que saíram derrotados da partida. O duelo terminou em 123 a 116 para o Heat, que anulou de forma efetiva o ataque do adversário. Apesar de ter sido segurado pelos visitantes, Jayson Tatum ainda anotou 30 pontos, líder em pontuação da equipe de Boston.



Pelo lado de Miami, o cestinha da equipe e do jogo foi Jimmy Butler, com 35, ainda que tenha desperdiçado alguns arremessos. Jaylen Brown do Celtics, com 22, e Bam Adebayo do Heat, com 20, foram os outros atletas com mais pontos por seus times, anotando também boas atuações.



Curiosamente, nesse primeiro jogo, os donos da casa venceram três dos quatro quartos, por dois, sete e cinco pontos de diferença. Foi no terceiro tempo, porém, que o Miami Heat bateu o Celtics por uma diferença de 21 unidades, o que levou a vantagem para o placar total, dando a vitória do primeiro encontro da Final Leste para os visitantes.



Os jogos de Celtics x Heat

Jogo 1: Celtics 116 x 123 Heat, às 21h30 de 17 de maio, em Boston

Jogo 2: Celtics x Heat, às 21h30 de 19 de maio, em Boston

Jogo 3: Heat x Celtics, às 21h30 de 21 de maio, em Miami

Jogo 4: Heat x Celtics, às 21h30 de 23 de maio, em Miami

Jogo 5*: Celtics x Heat, às 21h30 de 25 de maio, em Boston

Jogo 6*: Heat x Celtics, às 21h30 de 27 de maio, em Miami

Jogo 7*: Celtics x Heat, às 21h30 de 29 de maio, em Boston

*Jogos 5 a 7 somente se necessários

Desfalques

Celtics

Sem desfalques confirmados.

Heat

Tyler Herro (lesão na mão) e Victor Oladipo (passou por cirurgia no tendão patelar do joelho esquerdo).

Quando é?