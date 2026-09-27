Jan Boskamp está encantado com Mika Godts após a atuação do ponta belga contra a Itália (vitória por 2 a 0) na Liga das Nações. O analista também manifesta sua indignação com o fato de Godts ter sido preterido para a Copa do Mundo no verão passado.

"Continua sendo uma vergonha que aquele garoto não tenha podido ir para a Copa do Mundo. A maneira como ele faz aquele gol, isso é classe mundial, não é? Como ele deixou aqueles italianos para trás e depois finalizou com calma. Maravilhoso, cara!", vibra Boskamp em entrevista ao Het Nieuwsblad.

"É uma questão de tempo até que ele também conquiste uma vaga fixa no time titular do PSG", prossegue o entusiasmado Boskamp, ao comentar a tese de que os torcedores belgas só estão descobrindo Godts agora. "Bom, então vocês deveriam se envergonhar tanto quanto Rudi Garcia. Na Bélgica, com Godts, sempre vinha a observação de que ele 'apenas' jogava na Eredivisie."

"Mas todos esses gols e assistências não acontecem sozinhos. Ele tem um poder de decisão enorme. Com Garcia, isso ainda não apareceu na seleção, mas talvez simplesmente encaixe melhor com um técnico holandês como Van Bommel", prevê o ex-treinador tempos melhores para o ex-jogador do Ajax sob o comando do técnico da seleção da Holanda.

Se Boskamp é só elogios a Godts, ele é muito crítico com Romelu Lukaku, que entrou no decorrer da partida. "Mais uma atuação fraca saindo do banco. Ele recebeu duas bolas e errou o controle nas duas vezes. Não é totalmente ilógico: já faz mais de um ano que ele não disputa uma partida completa."

"Pela reação dele naquela confusão com Donnarumma, dá para ver que ele não está bem consigo mesmo. Ele se irrita rápido demais. O velho Lukaku estava acima desse tipo de coisinha. Tomara que um dia ainda o vejamos de novo", Boskamp segue esperando tempos melhores para o atacante de 33 anos do Fenerbahçe.

Por fim, Boskamp relembra a estreia de Xavi como técnico da seleção da Holanda, que arrancou um ponto contra a Alemanha nos acréscimos. "A maneira como eles fizeram aquele gol de empate no tempo de acréscimo foi grandiosa. Tanto a assistência de Van Bommel júnior quanto a finalização de Gakpo. Foi um prazer assistir, assim como gostei da Bélgica. É legal ver como todos esses novos técnicos de seleção trazem novos ares."