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O holandês Marino Bositch, técnico do Al-Ahli, revelou o motivo da diferença de desempenho entre a última partida contra o Al-Shabab e o clássico contra o rival tradicional Al-Nassr.

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O Al-Ahli venceu o Al-Nassr por 3 a 1, na partida disputada entre as duas equipes na noite de sexta-feira , no Estádio Al-Inma, em Jeddah, em jogo adiado da nona rodada da Saudi Pro League.

Em entrevista coletiva após a partida, reproduzida pelo jornal saudita "Al-Riyadiyah", Bositch afirmou: "Cada partida tem as suas próprias circunstâncias, e faço questão de analisar cada uma de forma independente, porque os jogos são diferentes uns dos outros".

E acrescentou: "Quando você disputa uma partida com o goleiro expulso, as circunstâncias são diferentes das do jogo de hoje. Temos que aproveitar o momento e comemorar a vitória sobre o Al-Nassr".

O treinador holandês se refere à expulsão do goleiro saudita Abdulrahman Al-Sanbi, que custou à equipe a derrota por 6 a 1 para o Al-Shabab, pela 12ª rodada da Saudi Pro League.

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Bositch voltou a falar sobre a partida: "Os jogadores fizeram uma atuação excelente, com um apoio impressionante da torcida presente".

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E prosseguiu: "Voltando ao início do jogo, cometemos muitos erros, e o ponto de virada foi o pênalti desperdiçado. Depois marcamos um gol que foi anulado, e a decisão é questionável para mim, até que o belo chute de (Wenderson) Galeno nos recolocou na partida. No segundo tempo, (Édouard) Mendy, (Roger) Ibañez e os demais jogadores lutaram bravamente para proteger o nosso gol".

Sobre a próxima fase, o treinador holandês disse: "O mais difícil no futebol é manter o mesmo nível, e qualquer equipe do mundo rende mais em casa e diante da sua torcida".

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E ponderou: "Ainda assim, conseguimos bons resultados fora de casa, entre eles a vitória sobre o Al-Fateh, depois de cinco anos sem vencê-lo".

E continuou: "A sorte esteve do nosso lado hoje, mas não podemos ignorar a qualidade do nosso goleiro Mendy, que salvou a equipe em mais de uma ocasião".

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Questionado sobre o motivo da ausência do meio-campista ucraniano Artem Bondarenko na lista para o clássico, Bositch respondeu: "Em relação ao Artem, sempre escolhemos os jogadores mais bem preparados, e no momento não temos lesionados, exceto Saleh Abu Al-Shamat".

E concluiu: "Preferimos construir o jogo desde a defesa, mas os adversários apostam na pressão alta, por isso tivemos que mudar o nosso estilo neste momento".

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Com a vitória, o Al-Ahli chegou a 24 pontos e ocupa a quarta posição na tabela do Campeonato Saudita, 4 pontos atrás do Al-Nassr, que estacionou nos 28 pontos, na terceira colocação.

Fora da Saudi Pro League, o Al-Ahli ocupa a sexta posição do Grupo Oeste da Liga dos Campeões da Ásia Elite, com 8 pontos, conquistados em duas vitórias e dois empates, sem nenhuma derrota até agora.

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Já na Copa do Rei, o Al-Ahli conseguiu passar pela fase de 32 avos de final, após vencer o Al-Anwar por 2 a 1, e se prepara para enfrentar o Al-Ula na segunda-feira, 11 de janeiro, no Estádio Príncipe Mohammed bin Abdulaziz, em Medina, pelas oitavas de final.