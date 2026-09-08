O holandês Marino Pusic, técnico do Al-Ahli, considerou que o clima foi um dos motivos da derrota para o Al-Qadisiyah, pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Ahli perdeu para o Al-Qadisiyah pelo placar de 3 a 2, na partida que reuniu as duas equipes na terça-feira, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela sexta rodada da Liga Roshn Saudita.

Pusic afirmou, em declarações na coletiva de imprensa após a partida, reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat": "Entramos bem na partida e dividimos o controle com o Al-Qadisiyah, mas sofremos três gols".

E acrescentou: "No segundo tempo, pressionamos com força para empatar, marcamos dois gols e poderíamos ter alcançado o resultado, mas não tivemos êxito, e há pequenas observações a fazer sobre o lado da arbitragem".

E completou: "O clima teve um papel (na derrota), entramos bem, mas com o passar do tempo, e especialmente nos minutos finais do primeiro tempo, o Al-Qadisiyah marcou".

E continuou: "Por isso era imperativo que corrigíssemos no segundo tempo. O clima teve um efeito negativo, mas não é uma desculpa que eu possa considerar como o único motivo que nos deixou atrás por três gols".

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E prosseguiu: "Tivemos algumas chances que não convertemos, e não devemos esquecer que o Al-Qadisiyah é uma equipe forte e estável".

O técnico holandês também comentou sobre o bate-boca entre o atacante inglês Ivan Toney e o lateral-direito saudita Mohammed Abdulrahman no meio do segundo tempo, durante a saída para a pausa para hidratação.

E explicou: "São coisas naturais que acontecem entre os jogadores, e um reflexo dos resultados, e às vezes isso é algo positivo, porque semeia mais espírito na equipe, e o que aconteceu depois disso no segundo tempo, e o empenho sério em voltar ao resultado é uma prova do efeito positivo".

E concluiu: "Fico feliz que esse entusiasmo se reflita na equipe. No fim, é algo que acontece, e presenciei isso em várias etapas da minha carreira como treinador".

Vale lembrar que a derrota é a terceira sofrida pelo Al-Ahli nas primeiras 6 rodadas da Liga Roshn, deixando o clube estacionado em 9 pontos, com os quais ocupa a sétima colocação na tabela de classificação.