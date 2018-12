Boselli: Corinthians vê negociação “em evolução”; técnico do León ainda mostra confiança em permanência

Atacante argentino de 33 anos está de saída de clube mexicano

Por Fernando H. Ahuvia

O Corinthians segue em negociações para contratar o atacante argentino Mauro Boselli. Segundo a Goal Brasil conseguiu apurar com uma fonte no clube, as duas partes seguem em tratativas e a expectativa é a de que um desfecho positivo aconteça nos próximos dias.

Boselli, de 33 anos, foi um pedido do técnico Fábio Carille. O jogador é visto pelo clube alvinegro como uma oportunidade de mercado diante da situação do argentino com o León, do México.

Revelado pelo Boca Juniors, Boselli tem contrato com o clube mexicano até o meio do ano que vem, mas não acertou sua renovação e, embora siga treinando no clube, não participa da pré-temporada com o restante do elenco.



(Foto: Getty Images)

Apear da situação e de o próprio Boselli ter dito que sua etapa no León estava chegando ao fim, Ignacio Ambriz, treinador do time mexicano, disse ainda ter confiança na permanência do centroavante. “Só fui informado que até agora, há 80% de chance de ele ficar conosco”, afirmou.

Na Argentina, Boselli conquistou a Libertadores de 2007 pelo Boca e voltou a ganhar o torneio dois anos depois com o Estudiantes. Depois, ainda jogou no Málaga B, da Espanha, no Wigan, da Inglaterra, no Genoa e no Palermo, da Itália.

Desde 2013 no León, Boselli já é o segundo maior artilheiro da história do clube, com 130 gols, seis gols a menos que Adalberto López, líder do ranking.