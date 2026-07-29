Borussia Dortmund: o ex-alvo do Milan, Karetsas, concluiu os exames médicos; anúncio final a caminho

Kostantinos Karetsas e o Borussia Dortmund, acordo fechado e assinado. O talento grego realizou os exames médicos nesta manhã com o clube alemão e assinou até 2031. A operação foi fechada com o Genk com base em 35 milhões de euros fixos, mais bônus por metas e individuais. Uma notícia certamente não positiva para o Milan, que pensou por muito tempo em um dos talentos mais cristalinos do panorama do futebol europeu, mas que não pôde negociar concretamente porque foi travado pelo impasse relacionado à venda de Leao.