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Borussia Dortmund: o ex-alvo do Milan, Karetsas, concluiu os exames médicos; anúncio final a caminho

Milan

Karetsas, ex-alvo do Milan, acaba de assinar o contrato que o vinculará ao Borussia Dortmund até 2031

Kostantinos Karetsas e o Borussia Dortmund, acordo fechado e assinado. O talento grego realizou os exames médicos nesta manhã com o clube alemão e assinou até 2031. A operação foi fechada com o Genk com base em 35 milhões de euros fixos, mais bônus por metas e individuais. Uma notícia certamente não positiva para o Milan, que pensou por muito tempo em um dos talentos mais cristalinos do panorama do futebol europeu, mas que não pôde negociar concretamente porque foi travado pelo impasse relacionado à venda de Leao.

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