Borussia Dortmund é alvo de duras críticas da própria torcida após duas decisões controversas

Parte dos torcedores do Borussia Dortmund está farta do clube por dois motivos. No X, os comentários na publicação mais recente do BVB estão pegando fogo.
Em 2024, o Borussia Dortmund assinou um contrato de três anos com a Rheinmetall. A empresa fabrica, entre outras coisas, tanques, munições, canhões e sistemas de defesa aérea.
Na época, o acordo de patrocínio já havia provocado muitas reações críticas. Parte da torcida ficou indignada, e houve fortes protestos.
Faixas foram exibidas no estádio, um tanque de mentira foi colocado do lado de fora do Signal Iduna Park e protestos silenciosos foram realizados. Mais de 90 grupos de torcedores participaram.
Agora, o Dortmund decidiu não dar continuidade à parceria. A decisão provocou indignação em outra parte da torcida.
Esses torcedores consideram que a diretoria cedeu ao movimento ultra, muitas vezes de orientação esquerdista ou pacifista. Eles também apontam uma "moral seletiva", já que o clube firmou acordos com diferentes empresas de apostas.
Mas o que mais rendeu críticas ao clube na última semana foi a forma como lidou com Felix Nmecha. O meio-campista "depôs a coroa por Jesus Cristo" depois de marcar um gol contra o SV Elversberg.
Na Alemanha, a forma de comemorar provocou polêmica. Segundo o próprio Nmecha, porém, ele não teve nenhuma intenção negativa com a comemoração.
"Minha mensagem nunca teve como objetivo promover intolerância, discriminação ou ódio de qualquer tipo. Como cristãos, nossa mensagem é de amor e respeito por todas as pessoas, independentemente de onde venham, do que acreditem ou de qual seja sua visão de mundo."
Ainda assim, a diretoria decidiu proibir Nmecha de comemorar daquela forma novamente. A medida foi criticada por parte da torcida. Os comentários na publicação mais recente do clube (abaixo) estão pegando fogo.