Borussia Dortmund é alvo de duras críticas da própria torcida após duas decisões controversas

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Parte dos torcedores do Borussia Dortmund está farta do clube por dois motivos. No X, os comentários na publicação mais recente do BVB estão pegando fogo.

Em 2024, o Borussia Dortmund assinou um contrato de três anos com a Rheinmetall. A empresa fabrica, entre outras coisas, tanques, munições, canhões e sistemas de defesa aérea.

Na época, o acordo de patrocínio já havia provocado muitas reações críticas. Parte da torcida ficou indignada, e houve fortes protestos.

Faixas foram exibidas no estádio, um tanque de mentira foi colocado do lado de fora do Signal Iduna Park e protestos silenciosos foram realizados. Mais de 90 grupos de torcedores participaram.

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Agora, o Dortmund decidiu não dar continuidade à parceria. A decisão provocou indignação em outra parte da torcida.

Esses torcedores consideram que a diretoria cedeu ao movimento ultra, muitas vezes de orientação esquerdista ou pacifista. Eles também apontam uma "moral seletiva", já que o clube firmou acordos com diferentes empresas de apostas.

Mas o que mais rendeu críticas ao clube na última semana foi a forma como lidou com Felix Nmecha. O meio-campista "depôs a coroa por Jesus Cristo" depois de marcar um gol contra o SV Elversberg.

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Na Alemanha, a forma de comemorar provocou polêmica. Segundo o próprio Nmecha, porém, ele não teve nenhuma intenção negativa com a comemoração.

"Minha mensagem nunca teve como objetivo promover intolerância, discriminação ou ódio de qualquer tipo. Como cristãos, nossa mensagem é de amor e respeito por todas as pessoas, independentemente de onde venham, do que acreditem ou de qual seja sua visão de mundo."

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Ainda assim, a diretoria decidiu proibir Nmecha de comemorar daquela forma novamente. A medida foi criticada por parte da torcida. Os comentários na publicação mais recente do clube (abaixo) estão pegando fogo.