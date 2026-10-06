O vencedor do prêmio de melhor jogador da vigésima sétima edição da Copa do Golfo Árabe, a "Golfo 27", receberá uma recompensa excepcional.

Nesta terça-feira, é disputada a partida final da Copa do Golfo Árabe, na qual a seleção da Arábia Saudita enfrenta a sua congênere dos Emirados Árabes Unidos, no estádio Al-Inmaa, na cidade de Jedá.

Poucas horas antes da partida, a Federação da Copa do Golfo de Futebol anunciou a concessão de uma unidade habitacional ao vencedor do prêmio de melhor jogador do torneio, sendo que a identidade do vencedor será divulgada logo após a partida final.

A Federação do Golfo também anunciou que o prêmio levará o nome do príncipe Khalid Al-Faisal, em reconhecimento às suas contribuições para o esporte do Golfo e ao seu papel histórico na ideia do surgimento da Copa do Golfo.

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O comunicado afirmou: "A Federação do Golfo de Futebol anunciou que o prêmio de melhor jogador da Copa (Golfo Al-Diyar Al-Arabia 27) levará o nome de Sua Alteza Real o príncipe Khalid bin Faisal bin Abdulaziz, conselheiro do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas e príncipe da região de Meca, em reconhecimento às contribuições de Sua Alteza na trajetória do esporte do Golfo e à ligação de seu nome com a história da Copa do Golfo Árabe desde o seu início".

E acrescentou: "O príncipe Khalid Al-Faisal é o autor da ideia de realizar a Copa do Golfo Árabe de Futebol, que Sua Alteza propôs em 1968, quando era diretor-geral da Assistência à Juventude, antes de a ideia se transformar em realidade com o início da primeira edição no Reino do Bahrein, em 1970, dando continuidade à trajetória do torneio ao longo de mais de cinco décadas como um dos mais importantes eventos esportivos que reúnem os filhos dos países do Golfo".

E completou: "A nomeação do prêmio de melhor jogador da 27ª edição com o nome do príncipe Khalid Al-Faisal veio por iniciativa da Al-Diyar Al-Arabia, patrocinadora oficial do torneio, e com a aprovação da Federação do Golfo de Futebol".

E prosseguiu: "O jogador vencedor do prêmio receberá uma unidade habitacional oferecida pela Al-Diyar Al-Arabia, em reconhecimento ao seu destaque durante as competições do torneio".

E concluiu: "Está previsto que o vencedor do prêmio Khalid Al-Faisal de melhor jogador seja anunciado após a partida final da Golfo Al-Diyar Al-Arabia 27, que reúne a seleção da Arábia Saudita e a sua congênere dos Emirados Árabes Unidos, dentro das cerimônias de premiação dos campeões do torneio e de homenagem aos vencedores dos prêmios individuais".