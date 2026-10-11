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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

Bono: Vencer a elite da Ásia é nosso principal objetivo nesta temporada

Y. Bounou
Al Hilal
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Liga dos Campeões da Ásia
Al-Sadd
Y. En-Nesyri
Marrocos
Arábia Saudita
Catar

O goleiro marroquino realizará o sonho do Zamalek?

O marroquino Yassine Bounou, goleiro do Al-Hilal, falou sobre as ambições do clube na disputa por títulos durante a atual temporada.

O Al-Hilal venceu o rival Al-Ittihad pelo placar de 3 a 2, na partida que reuniu as duas equipes na noite de sábado, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riade, pela oitava rodada da Roshn Saudi League.

Bounou elogiou, em declarações após a partida destacadas pelo jornal "Asharq Al-Awsat", a evolução do nível da liga saudita, destacando que a contratação de jogadores de destaque contribuiu para elevar a qualidade da competição.

Sobre enfrentar os amigos (Youssef En-Nesyri) dentro de campo, Bounou disse: "O futebol é belo porque reúne você com amigos que se tornam como uma família, seja no clube ou na seleção, mas os dias passam e você se vê obrigado a enfrentá-los, e isso não é nada fácil".

Bounou encerrou sua fala sobre o confronto com o Al-Sadd, dizendo: "A Liga dos Campeões da Ásia de elite é um dos principais objetivos do clube nesta temporada, vencemos na primeira partida e, se Deus quiser, seguiremos em frente".



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