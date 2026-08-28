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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Bono vai abrir uma academia para ensinar a defender pênaltis? Resposta espetacular

Al-Khaleej x Al Hilal
Al-Khaleej
Al Hilal
Campeonato Saudita
Y. Bounou
Arábia Saudita
Marrocos

O astro marroquino faz história

O marroquino Yassine Bounou, goleiro do Al-Hilal, roubou completamente a cena na noite da vitória sobre o Al-Khaleej, pelo placar de 5 a 1, na noite de sexta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Saudita de futebol profissional, a Liga Roshn.

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O goleiro marroquino conseguiu defender uma cobrança de pênalti com extrema habilidade, movendo-se com a bola e afastando-a de seu gol em um lance semelhante ao da última Copa do Mundo.

Sobre esse assunto, o repórter da rede saudita "Thmanyah" fez uma pergunta a Bounou de forma cômica, dizendo: "Você vai abrir uma academia para ensinar os goleiros sauditas a defender pênaltis?".

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Campeonato Saudita
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Al Hilal
HIL
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Al-Ahli
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Al-Khaleej
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Bounou respondeu rindo: "O goleiro sempre deve fazer o que lhe cabe, e a perfeição pertence somente a Deus".

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Bounou é considerado um dos goleiros mais habilidosos do mundo, por sua capacidade de ler os movimentos dos jogadores antes da execução das cobranças de pênalti.

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