O marroquino Yassine Bounou, goleiro do Al-Hilal, roubou completamente a cena na noite da vitória sobre o Al-Khaleej, pelo placar de 5 a 1, na noite de sexta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Saudita de futebol profissional, a Liga Roshn.
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O goleiro marroquino conseguiu defender uma cobrança de pênalti com extrema habilidade, movendo-se com a bola e afastando-a de seu gol em um lance semelhante ao da última Copa do Mundo.
Sobre esse assunto, o repórter da rede saudita "Thmanyah" fez uma pergunta a Bounou de forma cômica, dizendo: "Você vai abrir uma academia para ensinar os goleiros sauditas a defender pênaltis?".
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Bounou respondeu rindo: "O goleiro sempre deve fazer o que lhe cabe, e a perfeição pertence somente a Deus".
Bounou é considerado um dos goleiros mais habilidosos do mundo, por sua capacidade de ler os movimentos dos jogadores antes da execução das cobranças de pênalti.