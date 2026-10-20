Apesar do sucesso do Al-Hilal em arrancar três pontos preciosos diante do Al-Hazem, a vitória não impediu o aumento dos questionamentos sobre algumas escolhas técnicas dentro da equipe, depois que o clube sofreu muito antes de definir o confronto com um gol a zero, pela décima rodada do Campeonato Saudita.

O Al-Hilal conquistou uma vitória difícil sobre o Al-Hazem, ontem, chegando aos 24 pontos e assumindo isolado a liderança da tabela do Campeonato Saudita, mas o desempenho apresentado pela equipe ao longo da partida abriu espaço para críticas e observações técnicas, especialmente no que diz respeito à posição de goleiro.

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Bandar Al-Rozaihan, analista do programa "Al-Montasaf", comentou o confronto entre Al-Hilal e Al-Hazem, fazendo declarações marcantes sobre a posição de goleiro, ao pedir uma reavaliação da situação do marroquino Yassine Bounou, apesar da grande importância que ele tem dentro da equipe.

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Al-Rozaihan afirmou: "Bounou é um grande nome, mas deveria estar no banco de reservas", em uma declaração que levanta questionamentos sobre a possibilidade de uma mudança na escalação titular do Al-Hilal nas próximas partidas.

O analista do "Al-Montasaf" acrescentou um questionamento sobre a situação de Mohammed Al-Owais, goleiro da seleção saudita, ao dizer: "Por que não apostamos em Mohammed Al-Owais, goleiro da seleção saudita, como titular?", em referência à necessidade de dar a ele uma maior oportunidade de atuar com a equipe.

Essas declarações abrem espaço para o debate sobre a disputa pela posição de goleiro no Al-Hilal, entre Bounou, dono de grande experiência e presença internacional, e Al-Owais, que por sua vez possui experiências locais e internacionais, num momento em que a equipe busca manter a liderança do Campeonato Saudita e continuar brigando pelos títulos.



