Yassine Bounou, goleiro da seleção marroquina, destacou a importância de continuar trabalhando com o mesmo espírito após o valioso empate em 1 a 1 contra o Brasil, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Bono disse à imprensa após a partida: “Graças a Deus, acho que estamos perto de mostrar o nosso melhor. Houve bons momentos em que a equipe se movimentou da maneira certa, e o mais importante é que saímos em boa forma física, prontos para o próximo jogo contra a Escócia, que será um confronto muito difícil”.

Ele acrescentou: “Precisamos continuar o trabalho que começamos, pois fizemos um grande esforço, e é essencial mantermos o mesmo espírito e desempenho nas próximas partidas. Não vamos parar na etapa do Brasil.”

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O goleiro do Al-Hilal saudita falou sobre a importância de aproveitar o clima do torneio, dizendo: “Quero que todos os jogadores aproveitem essa participação na Copa do Mundo, porque momentos como esses não se repetem com frequência e não podem ser esquecidos facilmente”.

Bono concluiu suas declarações dizendo: “Se aproveitarmos essa experiência e dermos tudo de nós em campo, será algo maravilhoso para nós, e esperamos conquistar algo grande neste torneio”.

A seleção marroquina se prepara para enfrentar a Escócia na segunda rodada do Grupo C, buscando conquistar sua primeira vitória no torneio e aumentar suas chances de classificação para a fase seguinte.