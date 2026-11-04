Bono, Mendy e dupla egípcia: disputa acirrada pelo prêmio de melhor goleiro da África

A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou a lista de candidatos ao prêmio de melhor goleiro do continente africano em 2026.

A lista conta com a dupla egípcia formada por Mostafa Shobeir, goleiro do Al Ahly, e El Mahdy Soliman, goleiro do Zamalek, além da dupla marroquina composta por Yassine Bounou, goleiro do Al Hilal da Arábia Saudita, e Ahmed Reda Tagnaouti, goleiro do Forças Armadas Reais.

A lista inclui ainda o argelino Oussama Benbot, goleiro do USM Alger, e o senegalês Édouard Mendy, goleiro do Al Ahli da Arábia Saudita, além de Vozinha, goleiro do Colo-Colo e da seleção de Cabo Verde, após sua atuação brilhante na Copa do Mundo de 2026, quando liderou a seleção de seu país na passagem pela fase de grupos em sua primeira participação no Mundial, antes da eliminação com dificuldade diante da Argentina na prorrogação.

A lista dos 10 goleiros candidatos ao prêmio é completada por: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns, África do Sul), Yahia Fofana (Rizespor, Costa do Marfim) e Lionel Mpasi (Le Havre, República Democrática do Congo).

O anúncio do vencedor é aguardado durante a cerimônia de entrega dos prêmios da CAF, marcada para o próximo dia 7 de dezembro, na cidade nigeriana de Lagos.

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