Bono desafia os grandes do mundo: não nos importa quem será o próximo adversário... e nosso objetivo é derrotar todos

Yassine Bounou, goleiro da seleção marroquina, enviou uma mensagem forte aos adversários dos “Leões do Atlante” após garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, afirmando que a seleção marroquina não está pensando em quem será seu próximo adversário, mas sim em continuar sua trajetória e conquistar vitórias.

A seleção marroquina garantiu sua vaga na fase eliminatória após empatar com o Haiti por 2 a 2 na última rodada da fase de grupos, elevando sua pontuação para cinco pontos e ficando em segundo lugar, atrás do Brasil, líder com dois pontos de vantagem.

Apesar de ter garantido a classificação, Bono reconheceu que a seleção marroquina não apresentou seu melhor desempenho durante o confronto contra o Haiti, observando que o início não foi ideal.

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O goleiro do Al-Hilal, da Arábia Saudita, disse em declarações à rede de canais marroquina “Al-Riyadiya”: “Não começamos bem a partida contra o Haiti, mas, com o passar dos minutos, conseguimos corrigir a situação e melhorar nosso desempenho em campo”.

Ele explicou: “Se quisermos chegar o mais longe possível nesta Copa do Mundo, não devemos pensar em quem são os adversários, mas sim vencer qualquer time que enfrentarmos”.

Bono também fez questão de enviar uma mensagem de agradecimento à torcida marroquina, que apoiou a equipe durante toda a sua trajetória no torneio, afirmando que os jogadores sentem o grande apoio que recebem tanto nas arquibancadas quanto fora delas.

Ele acrescentou: “Agradecemos à torcida que nos apoia constantemente, e nosso objetivo é chegar o mais longe possível na Copa do Mundo”.

A seleção do Marrocos espera manter seus resultados positivos durante as fases eliminatórias e continuar escrevendo um novo capítulo de suas conquistas no cenário mundial, depois de garantir seu lugar entre as melhores seleções classificadas para as oitavas de final.