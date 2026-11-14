Boniek: "Guardiola matou o futebol. Gosto da forma como a Lazio joga"

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Zibì Boniek, ex-jogador da seleção polonesa, da Juventus e da Roma, além de atual vice-presidente da UEFA, falou ao Corriere dello Sport e se deteve especialmente nas figuras de Pep Guardiola e Diego Armando Maradona.

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Sobre Guardiola: "Tenho grande admiração por Guardiola, mas ele matou o futebol. O futebol dele é você toca para mim, eu toco para você, você toca para mim, eu toco para você. Vamos para a direita, voltamos para a esquerda e, no fim da partida, você deu 1.788 passes. Não me divirto. Gosto de uma equipe que joga de forma vertical, que tenta chegar ao gol. Gosto das equipes que avançam. Neste ano, por exemplo, gosto da maneira como a Lazio joga, justamente porque vai para a frente e assume riscos. Ou mesmo o Frosinone: corre o risco de levar três gols, mas pode fazer quatro, cinco. A Roma joga da mesma forma. Mancini, que é zagueiro, e também Hermoso aparecem com frequência na área adversária. Sou apaixonado pelo futebol em que se tenta fazer o gol da maneira mais simples possível, com poucos passes. Poucos passes, mas rápidos. Por isso, acho que hoje a lentidão está banida do futebol. Hoje, jogadores lentos não têm vez. E o passe para trás é algo que acaba com você".

Sobre Maradona e a comparação à distância com Lionel Messi: "São dois fenômenos absolutos, mas há uma diferença fundamental: Diego jogou em um futebol em que se cometiam muitas faltas; Lionel, em um mundo em que não se pode encostar em ninguém em campo. O tratamento que os defensores davam a Maradona não se compara ao de hoje. Diego é único, embora tenha tido uma vida muito complicada. Se você me der uma escolha, escolho Maradona sempre. Vou contar uma história: certa vez, jogávamos Juventus contra Napoli. No fim do primeiro tempo, entramos no vestiário e alguém disse: 'Precisamos dar duas marteladas em Maradona, porque ele está fazendo o que quer'. Voltamos a campo e ninguém encostou nele, porque o admirávamos demais. Ele era simplesmente bom demais. Diego também era um bom sujeito e muito simpático. Sou apaixonado por ele".