A transferência de Nick Woltemade para a Juventus está fechada. A Velha Senhora contratou por empréstimo o jogador da seleção alemã por uma temporada junto ao Newcastle United, e não foi acertada uma opção de compra. Segundo relatos, a taxa de empréstimo fica entre quatro e cinco milhões de euros.

Com isso, Woltemade deixa os Magpies já um ano depois de sua transferência de 75 milhões de euros do VfB Stuttgart para a Premier League, após ter caído de rendimento no Newcastle depois de um início grandioso, com quatro gols em seus primeiros cinco jogos de liga.

Isso, porém, também se deveu ao fato de que o então técnico do Newcastle, Eddie Howe, em determinado momento o fez jogar em uma posição consideravelmente mais recuada, praticamente como um meio-campista central. Ao menos foi isso que Woltemade sempre alegou quando era questionado pela imprensa sobre sua seca de gols.

"De mim, esperam um gol ou uma assistência em cada jogo. Mas, se eu não jogo no ataque, fica bem mais difícil para mim chegar aos espaços de perigo", destacou Woltemade em junho ao stern e depois também rebateu seus críticos na Inglaterra, que, em sua opinião, não haviam entendido que ele já vinha sendo utilizado por Howe em outra posição: "Mesmo assim, alguns especialistas continuaram me avaliando como atacante. Aí diziam: por que Nick faz tão poucos gols? Por que ele não dá mais assistências? Essas eram as perguntas erradas, e eu não as considerei totalmente justas."

Leipzig e BVB também teriam monitorado Woltemade

Na sequência, o jogador de 24 anos perdeu a condição de titular tanto no Newcastle quanto na seleção alemã. Na Copa do Mundo, ele entrou em campo apenas nos 16 avos de final contra o Paraguai, pouco antes do início da prorrogação, e depois desperdiçou sua cobrança na disputa por pênaltis, assim como Kai Havertz antes dele e Jonathan Tah depois. Assim, a Alemanha viveu mais um grande fiasco em Copa do Mundo e foi eliminada.

Recentemente, também surgiram rumores sobre um retorno à Bundesliga, e tanto o RB Leipzig quanto o Borussia Dortmund foram ligados a Woltemade. Em Newcastle, ele ainda tem contrato até 2031.

Enquanto isso, os ingleses substituem Woltemade por Matias Fernandez-Pardo. O jogador de 21 anos da seleção belga, com raízes espanholas, chega do Lille por uma taxa de transferência especulada em cerca de 60 milhões de euros para a equipe do novo técnico do Newcastle, Matthias Jaissle, que, segundo uma reportagem da Sport Bild, na verdade via Woltemade como uma peça importante para seu time.